Почему шоурумы нравятся покупателям

Шоурум — достаточно распространенное на сегодня явление. Многие небольшие магазинчики с одеждой все чаще стали называть себя шоурумами. В чем же секрет популярности этого направления сейчас?

С распространением интернет-торговли шоурумы начали развиваться в «Инстаграме» и других социальных сетях. И это дало огромный толчок для популяризации такого формата. Ведь рассматривая красивые фото девушек в модных луках, сразу хочется приобрести себе такие же классные образы. К тому же стоимость их зачастую очень привлекательна. Тенденция шопинга в целом говорит о том, что большинство покупок переходит в интернет. Ведь это позволяет экономить время, силы и средства на поиски нужного товара, не объезжая все магазины города, а просто удобно расположившись на диване со смартфоном в руке. Но в интернет-шопинге всегда есть опасность несовпадения ожидания и реальности при получении долгожданного товара. Да и времени на доставку может уйти очень много. И в этом случае на помощь приходят шоурумы! Ведь выбрать понравившиеся вещи можно, просто листая ленту «Инстаграма», а приобрести товар в удобное для себя время непосредственно в магазине после примерки! И не придется долго ждать, как при заказе через интернет, или волноваться, что заказ не подойдет по размеру, цвету или просто не совпадут ожидание и реальность. Да и драгоценное время и силы на путешествия по бесчисленным магазинам города будут сохранены!

Именно поэтому торговый центр «Пионер» собрал все самые популярные шоурумы города в своих стенах! Чтобы любой покупатель здесь легко и быстро нашел все модные луки со страниц «Инстаграма».

Шоппинг. Покупки. Торговый центр. СС0

На втором этаже, напротив H&M, расположился Fashion look. Удобное расположение и сортировка вещей по цветам и стилю располагает к приятным и легким покупкам. А специально для тех, кто очень внимателен к своему времени, шоурум организует доставку.

ESMA — еще один шоурум с модной женской одеждой. Стильные платья, костюмы, комбинезоны и многое другое для создания сногсшибательного образа. А чтобы его завершить, в шоуруме вы найдете множество аксессуаров и качественной косметики.

Cherry Shop — одна из самых популярных сетей шоурумов в городе. Уютная обстановка сделает шопинг максимально приятным. Актуальные принты, смелые и женственные фасоны, европейское качество — это все вы найдете в Cherry Shop.

В шоуруме Krainova.shop вы сможете подобрать любой образ — от сдержанного офисного до яркого праздничного. Частые обновления ассортимента и новые коллекции сделают каждое посещение увлекательным и радостным.

Шоурум. Фото: ТРЦ «Пионер». Шоурум. Фото: ТРЦ «Пионер». Шоурум. Фото: ТРЦ «Пионер». Шоурум. Фото: ТРЦ «Пионер».

Самое время оценить формат шоурума и прийти за покупками в торговый центр «Пионер»! Все они ждут вас на втором этаже ТРЦ.

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