Почему современные люди все меньше хотят состоять в близких отношениях?

Не существует такого человека, который ни разу не хотел влюбиться. А вот больше не хотеть влюбиться — это уже более реальный вариант. В современном мире в одиночестве многим более комфортно, чем в паре. С чем это связано?

Исследования ученых показывают, что в успешных, богатых странах гораздо больше одиночек, чем в странах третьего мира. Во втором случае для людей объединение в пары — это способ выжить, ведь совместно вести быт гораздо легче. В то время, чем более успешный и состоятельный человек, тем меньше его волнует мнение посторонних людей — отсюда и берется одиночество, в какой-то степени как протест.

Согласно статистике, на сегодняшний день в мире насчитывается 600 млн одиночек, и с 1990 года каждые 10 лет этот показатель увеличивается на 33%. В России более 40% населения никогда не состояли в браке, из них 24% и не планируют этого делать. При этом 54% россиян совершенно не пугает одиночество.

Сегодня семейный статус человека практически не связан с его возможностью продолжения рода. В мире равенства как женщины, так и мужчины могут завести ребенка «для себя», не имея при этом постоянного партнера, и в современном обществе это давно считается нормальным.

Если раньше завести семью и родить ребенка по умолчанию считалось шагом к более счастливой жизни, то дети этого поколения на примере своих родителей видят, что эта система совсем не работает. Многие мужчины-одиночки говорят, что дело совсем не в том, что они не готовы к ответственности — отношения и создание семьи только тормозит человека в его развитии. По статистике, лишь 18% людей считают, что отношения позволяют им гармонично развиваться и делают их по-настоящему счастливыми.

Психологи приводят печальные факты. Люди, находящиеся в браке, после 5 лет супружеской жизни гораздо больше подвержены стрессу и психологическим проблемам, чем одиночки. Сегодня уже 65% россиян утверждают, что их не пугает старость в одиночестве и они не станут спасать распадающийся брак так, как это сделали бы их родители.

Ученые утверждают, что одинокие люди вполне компенсируют свое «одиночество» повышенной активностью в социуме. Они предоставлены сами себе и сами распоряжаются своим временем – и с каждым годом эта перспектива привлекает все большее количество людей. Кроме того, это может быть связано с родительским примером отношений – интересную статью по этому поводу можно прочесть в журнале о знакомствах и отношениях Intrigue Dating.

На самом деле, одиночество сегодня является образом жизни. Люди к нему настолько привыкают, что уже не представляют, как можно жить по-другому — так или иначе, это гораздо лучше, чем быть рядом с человеком, который вам не подходит. Во времена, когда можно зайти в любое приложение для знакомств и выбирать там людей, будто на витрине, мало кто действительно хочет работать над собой и отношениями, чтобы создать крепкий и здоровый брак.

Кроме того, не хотят отношений зачастую те люди, которые являются единственным ребенком в семье. Если человек с детства привык быть один, ему и в зрелости никто не будет нужен.

Статистика говорит, что 38% среди опрошенных одиночек — те, у которых уже есть негативный опыт отношений. Если человек может себя содержать самостоятельно, не нуждается в моральной поддержке и мыслит прагматично, то он поймет, что быть одиноким — это выгоднее и проще.

Отношение к одиночеству в обществе меняется. Чем быстрее мы поймем, что это не так страшно, и сможем трезво смотреть на наши социальные связи, тем проще будет найти человека, с которым можно будет быть самим собой.