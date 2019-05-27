Почему стоит вложить деньги в банк.

Излюбленный способ вложения денег у россиян — банковские депозиты. Простота и доступность банковских вкладов сделали их широко распространенными среди населения. Для открытия вклада не нужно обладать специальными знаниями, достаточно просто прийти в «СИБСОЦБАНК», оформить договор и внести деньги на счет.

Одно из наиболее актуальных предложений банка — вклад «Мой выбор».

Минимальная сумма вклада 30 000 рублей. Процентная ставка зависит от срока и суммы вклада. Максимальная ставка до 7,5% (до 7,553% при условии прибавления процентов к основной сумме вашего вклада) годовых в рублях.

Мы учли интерес наших клиентов и решили предложить помимо привлекательных условий по ставке еще и выбор периода размещения вклада: 185 дней, 370 дней, 550 дней.

У клиентов есть возможность пополнять вклад в течение 180 дней после его открытия в сумме от 10 000 рублей. А вот расходные операции не предусмотрены. Проценты по вкладу могут ежемесячно прибавляться к сумме вклада или выплачиваться на текущий счёт или на счёт банковской карты «МИР».

Если у вас еще нет карты «МИР», то при оформлении вклада клиент может оформить ее с бесплатных годовым обслуживанием.

При этом обеспечение сохранности — не менее приоритетная задача. СИБСОЦБАНК — банк-участник системы обязательного страхования вкладов. С нами ваши деньги в полной безопасности.

Вклад «Мой выбор» можно открыть в любом офисе Банка.

Подробную информацию и полные условия по вкладу «Мой выбор» можно получить в ближайших отделениях Банка «СИБСОЦБАНК» ООО, по телефону +7 (3852) 37-02-28 или на сайте Банка www.sibsoc.ru.

Полные условия вклада «Мой выбор». Вклад открывается в российских рублях. Срок размещения вклада — 185 дней, 370 дней, 550 дней. Если последний день срока вклада приходится на нерабочий день, днем окончания договора считается ближайший следующий за ним рабочий день. Минимальная сумма первоначального взноса 30 000 рублей. Вклад пополняемый. Дополнительные взносы принимаются в течение 180 дней от начала вклада в сумме не менее 10 000 рублей. Процентные ставки по вкладу:

Источник: «СИБСОЦБАНК» ООО Источник: «СИБСОЦБАНК» ООО

Уплата процентов производится ежемесячно, в последний день месяца, выбору клиента: причисление начисленных процентов к сумме вклада или выплата процентов на отдельный счет (текущий счет, открытый в Банке, либо счет банковской карты, эмитированной Банком). По истечении срока вклада (в день окончания договора) сумма вклада и начисленных процентов возвращается Вкладчику. Если в день окончания договора Вкладчик не обратится в Банк с целью получения вклада, договор будет являться распоряжением Вкладчика о переводе денежных средств на банковский счет, указанный в договоре для возврата вклада. В случае досрочного расторжения договора проценты начисляются по ставке 0,1% годовых.

Источник: «СИБСОЦБАНК» ООО. Свидетельство о включении банка в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов № 209.