Почему цены на бензин поехали вверх и на каком месте по стоимости Алтайский край

С 14 по 19 июня цена на самый популярный бензин марки АИ-92 выросла в Алтайском крае на 0,3%, следует из данных алтайкрайстата. Согласно обобщенным сведениям Росстата, топливо этой марки стоит дешевле, чем в крае, в двух регионах Сибирского федерального округа: в Омской и Кемеровской областях. Однако средние цены в крае по всем заправкам и маркам все же самые низкие не только в Сибири, но и в целом по России.

Сколько стоит топливо в Алтайском крае

По данным алтайкрайстата, за период с 14 по 19 июня средние цены на АИ-92 в Алтайском крае возросли с 45,87 до 46,03 рублей за литр, АИ-95 с 48,34 до 48,48 рублей, АИ-98 с 59,71 до 60,16 рублей.

Дизтопливо за этот же период в цене не изменилось: оно стоит по-прежнему 59,73 рублей.

В Сибири дешевле всего 92-й бензин стоит в Омской области (45,53 рубля), 95-й – в Алтайском крае (48,48 рублей), дизтопливо – опять же у омичей (58,15 рублей), следует из данных Росстата (даные на 19 июня).

А вот усредненная цена по всем заправкам и всем маркам в Алтайском крае самая низкая в России: 47,35 рублей за литр. Для сравнения: в среднем по стране стоимость топлива составляет 51,94 рубля.

АЗС, бензин. CC0

Какова общероссийская тенденция

В целом по России рост цен на бензин за период с 14 по 19 июня зафиксирован в 72 регионах России. Более всего он подорожал в Тыве и Дагестане – на 2,6% и 2,3% соответственно. Снижение цен на бензин зафиксировано только в Тверской области – на 0,1%.

Рост цен на топливо за этот же период Росстат оценивает так: 92-й бензин подорожал на 0,3% (до 48,12 рубля), 95-й на 0,4% (до 52,48 рублей), дизтопливо на 0,1% (до 58,27 рублей).

Почему растут цены

По данным издания «Коммерсантъ», в июне нефтекомпании увеличили производство бензина на 5%, но отгрузки топлива на внутренний рынок росли более медленно и товара на рынке не хватает.

Источники издания утверждают, что одной из ключевых причин нехватки является серый экспорт, при котором трейдеры покупают бензин на бирже и потом неофициально экспортируют его. Впрочем, нехватка товара на рынке - не единственная причина роста цен, считают эксперты.

Добавим, что цены на топливо начали расти не в июне. Так, в середине мая бензин в Алтайском крае стоил более чем на рубль дешевле: 44,95 рублей (АИ-92) и 47,26 (АИ-95). Но в тот момент это объяснялось сезонным увеличением спроса и традиционным закрытием заводов на ремонт. В июне же ремонт завершается.