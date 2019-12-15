Почему у миллионов пользователей с 31 декабря перестанет работать WhatsApp

Речь идет, прежде всего, о Windows Phone. В основном это смартфоны Lumia, которые производились компанией Nokia в партнерстве с Microsoft.
С февраля 2020 года и проблемы возникнут и на гаджетах, использующих операционную систему Android до версий 2.3.7 и на iPhone с ОС до iOS 8.
Мессенджер больше не будет принимать поддержку платформ, которые не дают возможность, модернизировать приложение в будущем, сообщает портал «Нью Информ».
При этом принадлежащая корпорации Facebook служба обмена сообщениями будет поддерживать устройства. Ранее разработчики советовали обновить свои версии операционных систем, чтобы избежать проблем с работой WhatsApp.