Почему у миллионов пользователей с 31 декабря перестанет работать WhatsApp

С начала 2020 года мессенджер WhatsApp прекратит работать у пользователей, телефоны которых имеют устаревшую версию ПО.

Речь идет, прежде всего, о Windows Phone. В основном это смартфоны Lumia, которые производились компанией Nokia в партнерстве с Microsoft.

С февраля 2020 года и проблемы возникнут и на гаджетах, использующих операционную систему Android до версий 2.3.7 и на iPhone с ОС до iOS 8.

Мессенджер больше не будет принимать поддержку платформ, которые не дают возможность, модернизировать приложение в будущем, сообщает портал «Нью Информ».

При этом принадлежащая корпорации Facebook служба обмена сообщениями будет поддерживать устройства. Ранее разработчики советовали обновить свои версии операционных систем, чтобы избежать проблем с работой WhatsApp.