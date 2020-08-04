Говоря о текущей ситуации на рынке жилья в Алтайском крае, практически невозможно охарактеризовать ее однозначно положительно или отрицательно. Если сводить к средним величинам, то мы видим рост: и спроса, и продаж, и, соответственно, строительства новых объектов. Но это в среднем. Если же спросить отдельных застройщиков, то даже среди крупных найдутся те, кто в ответ на вопрос «Как дела?» или недовольно махнет рукой, или вслух посетует на падение продаж и отсутствие хороших перспектив. Почему это происходит? Ведь если на рынке подъем и оживление, то и игроки рынка должны это чувствовать.

В той ситуации, что мы видим сейчас, барнаульские застройщики, как у Льва Толстого в «Анне Карениной», счастливы одинаково. Под влиянием снижения процентной ставки по кредитам, господдержки ипотеки и распространения жилищных программ девелоперы получили возможность довольно быстро компенсировать спад из-за роста доллара и пандемии коронавируса. Но и несчастливы другие застройщики тоже чаще всего могут быть одинаково: жилье строится, но продается плохо. При этом у конкурентов дела идут в гору. А все потому, что они выбрали эффективную политику продаж.

Моделей продаж, по сути, три. Первая — пытаться реализовать свои квартиры самостоятельно, организуя отделы продаж внутри компании. Вторая — в той или иной степени доверить сбыт риэл­торам. И третья — это не делать ничего и ждать, пока квартиры разойдутся сами. На рынке Барнаула сейчас преобладают первые две модели с тенденцией перехода на вторую — сотрудничество с риэлторами. Последняя модель практически не используется из-за нерезультативности: застройщиков стало больше, качество предлагаемого жилья плюс-минус одинаковое, поэтому даже гигантам, которые давно на рынке, нужно напоминать о себе, предлагать свой продукт более активно. И здесь нашим экспертам-риэлторам есть что предложить.

Нам известны случаи, когда за счет выстроенного сотрудничества с риэлторами барнаульский застройщик из сегмента «эконом» стал продавать свои квартиры по ценам, почти сравнявшимся с ценами другого застройщика из более дорогого сегмента. Все потому, что риэлторы (застройщик работал с «Перспективой 24») активно предлагали его квартиры покупателям, организовывали регулярные экскурсии и в целом показывали объект чаще других. В результате возник высокий спрос, который позволил вырасти и цене.

Коллектив «Перспектива 24» Фото Анны Зайковой

Это очевидная истина: при прочих равных условиях и сопоставимых продуктах быстрее найдет покупателя тот продавец, который его ищет и который охватит своим предложением большее число возможных клиентов. В «Перспективе 24» работает 180 сотрудников. К моменту, когда выйдет из печати эта статья, уже, возможно, будет 200. Это значит, что две сотни специалистов каждый день стремятся к тому, чтобы продать именно ваш объект. И заплатите риэлтору вы только тогда, когда сделка состоится. Собственный отдел продаж же придется содержать даже в отсутствие сделок. Поэтому выгода от работы с таким партнером, как мы, очевидна. Как для застройщиков, так и для покупателей (поэтому к нам и обращаются).

Подводя в агентстве «Перспектива 24» итоги первой половины 2020 года, мы отметили, что за 6 месяцев наши риэлторы продали больше 200 квартир в новостройках. Для сравнения, за весь 2019 год мы произвели 300 продаж — то есть сейчас идем с неплохим опережением. Это уровень работы, сопоставимый с отделами продаж застройщика. Рост вызван не только тем, что мы стали работать лучше, но и имеющимся на рынке спросом на жилье. Мы в «Перспективе 24» просто знаем, как абстрактный спрос конвертировать в сделки у конкретного застройщика. И многие из наших партнеров, которым мы помогаем выполнять планы продаж, это подтвердят.

Уважаемые коллеги, партнеры!

Оператор недвижимости «Перспектива 24» поздравляет вас с Днем строителя! Пусть ваши объекты украшают город и дают то, что нужно людям: уют и ощущение дома. Желаем взрывного роста продаж, стабильности и процветания!