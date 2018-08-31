Почему в алтайском городе резко поднялась плата за воду и водоотведение

В Новоалтайске сменилась организация, которая поставляет воду. При этом заметно поднялись тарифы, а деньги с жителей стала собирать компания-посредник.

Что произошло?

С мая 2018 года поставками воды и водоотведением стала заниматься компания «Новоалтайскводоканал». Прежде эти услуги оказывало муниципальное предприятие. Мэрия Новоалтайска отдала фирме объекты водоснабжения в концессию.

Местные ТСЖ и УК привыкли рассчитываться с муниципальным «Водоканалом» напрямую. В июне они получили уведомление от «Новоалтайскводоканала», что нужно подписать договор и платить совершенно другой компании — «Сбытсервис».

Чем возмущаются люди?

О том, как меняется система водоснабжения в Новоалтайске, не было разъяснений ни на сайте мэрии, ни в местных СМИ. Жители не поняли, кто же теперь поставщик и кому в случае чего предъявлять претензии. Один из горожан, Роман Бойков, обратился за разъяснениями в мэрию.

Глава администрации Сергей Еремеев ответил (документ есть в распоряжении редакции), что «Новоалтайскводоканал» — гарантирующий поставщик. Он заключил агентский договор со «Сбытсервисом». Тот может от своего имени заключать договоры, начислять и собирать платежи и долги. По тем сделкам, что совершает «Сбытсервис», ответственность несет именно он.

Роман Бойков предполагает, что такая схема с размытой ответственностью не позволит потребителям защищать свои права. «Сначала суд отклонит иск по причине ненадлежащего ответчика, а потом по факту отсутствия договорных отношений с непосредственным поставщиком», — говорит он.

Новоалтайск

Недоволен и председатель ТСЖ «Промышленник» Михаил Нирша. Он называет «Сбытсервис» ненужной «фирмой-прослойкой» и опасается, что деньги, которые он собирает с жильцов и передает в «Сбытсервис», однажды могут не дойти до «Новоалтайскводоканала». «Как это часто бывает, посредник куда-нибудь испарится, и нам снова выставят счет», — объясняет он свои опасения.

Оба собеседника указывают на то, что при появлении «Сбытсервиса» резко увеличились тарифы на водоснабжение и водоотведение. Они подозревают, что эти два факта связаны между собой.

Почему выросли тарифы?

22 июня управление Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов установило новые тарифы на водоснабжение и водоотведение в Новоалтайске. Согласно решениям ведомства, с июля 2018 года плата за холодную воду в городе выросла на 11%, за водоотведение — на 35%.

Это привело к тому, что рост платы на коммунальные услуги в Новоалтайске превысил предельно допустимый индекс на 3%, говорится в материалах прокуратуры Новоалтайска. Но местные депутаты попросили врио губернатора Виктора Томенко поднять этот индекс.

«Новоалтайскводоканал» не заявлял комиссию «Сбытсервису» в расчеты для повышения тарифа. Эту статью расходов в тариф не включили, сообщил Сергей Родт, начальник управления Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов. Сколько составляет комиссия, потребителям неизвестно.

Чиновник объяснил, что тариф повысился столь заметно потому, что «Новоалтайскводоканалу» передали в эксплуатацию не только имущество муниципального «Водоканала», но и объекты, которые ранее не использовались — сети, коллекторы и физико-химическую лабораторию.

Кран. Вода. Ребенок. СС0

Из-за этого в инвестпрограмме компании до 2027 года на 34% увеличилась статья «амортизация» по водоснабжению, а по водоотведению — почти в три раза. Кроме того, численность рабочих увеличилась на 17 человек и всему персоналу планируют индексировать зарплату.

Прокуратура по запросу Бойкова не нашла в этом нарушения. Заявитель остался недоволен. «Я просил проверить сами цифры, а прокуратура исследовала процедуру принятия» — говорит он.

Чем еще недовольны люди?

1. Тем, что им не сообщили заранее о том, что поменяется поставщик воды. Так, уведомление в ТСЖ «Промышленник» пришло 6 июня, когда председатель уже перечислил деньги за май в муниципальный «Водоканал». Оказалось, что он должен был платить уже в «Новоалтайскводоканал». Михаилу Нирше потребовалось потратить 2 месяца на то, чтобы вернуть деньги от старого поставщика и перевести их новому. Аналогичные проблемы испытали руководители других УК и ТСЖ.

2. «Новоалтайскводоканал» долгое время не был представлен в ГИС ЖКХ (государственная информационная система, где жители могут направлять обращения, передавать показания счётчиков, получать квитанции и оплачивать счета). Прокуратура даже выписала директору компании предписание. После этого фирма в ГИС появилась, но пока разместила не всю необходимую информацию. Из-за этого невозможно передать показания или написать обращение.

Altapress.ru не удалось получить оперативный комментарий от учредителя «Новоалтайскводоканала» — «Алтайскому управлению водоканалов». Редакция направила письменный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию и объяснить, почему компания пользуется услугами «Сбытсервиса».