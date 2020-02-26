Почему в Алтайском крае случился взрывной рост продаж личных гаджетов

В 2019 году в Алтайском крае значительно вырос спрос на беспроводные наушники, фитнес-трекеры и умные часы, сообщили операторы мобильной связи. По некоторым позициям продажи увеличились в разы. Altapress.ru выяснил причины этого тренда и узнал самые популярные в регионе модели носимой электроники.

Краткое содержание

Беспроводные наушники: главный аксессуар

Рост в цифрах

В алтайских салонах розничной сети МТС персональные гаджеты в 2019 году приобретали в два раза чаще.

Самой быстрорастущей категорией стали беспроводные наушники — их продажи выросли более чем в три раза. В салонах «Билайна» этот сегмент вырос — на 77% в штуках и на 111% в деньгах, у «МегаФона» — на 27,4% и на 73,5% соответственно.

Функциональность

Беспроводными наушниками удобно пользоваться, а качество звука в новых моделях постепенно улучшается. Рост спроса на эти устройства ограничивает их высокая стоимость. Сейчас появились недорогие модели, но по качеству они сильно уступают лидерам рынка.

Кроме этого, многим не нравится, что у таких наушников небольшой срок автономной работы — максимум 3−5 часов. Некоторые пользователи жалуются, что он еще уменьшается со временем.

Самые популярные модели на Алтае Apple Airpods ( цена около 9 тыс. рублей). Apple Airpods 2 ( около 11 тыс. рублей). Samsung Galaxy Buds ( около 11 тыс. рублей). GAL TW-3000 ( около 2 тыс. рублей).

Умные часы для детей. скриншот Яндекс.Маркет.

Умные часы для детей: замена телефону

Рост в цифрах

За девять месяцев 2019 года в салонах МТС в Алтайском крае продажи умных часов для детей выросли в 7,2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Функциональность

Умные часы для детей становятся заменой мобильному телефону. У них расширенный функционал, ориентированный на потребности маленьких пользователей и их родителей. В память часов можно занести около десятка номеров для связи с наиболее значимыми в жизни ребенка людьми. Он сможет им позвонить и принять звонки от них, в том числе видео.

У родителей появляется возможность наблюдать за ребенком с помощью специального приложения в смартфоне. На часах есть трекер, поэтому можно отследить местоположение их владельца. Также родитель может в любой момент подключиться к часам и послушать, что происходит вокруг.

В МТС сообщили, что чаще всего умные часы покупают для детей в возрасте 8−10 лет. 65% маленьких владельцев часов носят их постоянно.

Барнаульские дети любят общаться с голосовыми помощниками, встроенными в умные часы: более 50% детей делают это, как минимум, раз в неделю. В сентябре 2019 года продолжительность разговора по детским часам среди абонентов МТС выросла на 25% по сравнению с сентябрем 2018 года.

Самые популярные бренды на Алтае «Кнопка жизни» Elari Jet Цена: от 2 до 6 тыс. рублей.

Умные часы , smart-часы. altapress.ru

Умные часы для взрослых: мода и статус

Рост в цифрах

В МТС рассказали, что продажи умных часов для взрослых в 2019 году росли за счет брендов Samsung — 113%, Garmin — 57% и Apple — 48% (по сравнению с 2018 годом). В салонах «Билайн» рост продаж умных часов составил 64% как в денежном, так и в штучном выражении.

Функциональность

Умные часы от разных производителей обладают примерно одинаковым функционалом. Помимо того, что это просто часы, они работают в связке со смартфоном и беспроводной гарнитурой — на них можно смотреть уведомления о сообщениях, вызовах и отвечать с их помощью на звонки.

Часами можно рассчитываться в магазинах, где используют технологию бесконтактных платежей. Гаджет считает шаги, замеряет пульс и отслеживает его отклонения от нормы. В часы встроен умный будильник и трекер для отслеживания местоположения человека.

Самые популярные модели на Алтае Apple Watch Series 4 с размером корпуса 40 и 44 мм ( цена около 26 тыс. и 33 тыс. рублей соответственно). Samsung Galaxy Watch Active ( около 15 тыс. рублей). Samsung Galaxy Watch ( около 17,5 тыс. рублей на модель 46 мм). Samsung Watch Active 2 ( около 18 тыс. рублей на модель 44 мм).

Фитнес-трекер. pixabay.com

Фитнес-браслеты: помощники в спортзале и жизни

Рост в цифрах

По данным МТС, среди фитнес-браслетов лидируют бренды Xiaomi — 124%, Honor — 74%, Jet — 70%. В алтайских салонах «Билайн» продажи фитнес-трекеров выросли на 92% по итогам 2019 года.

В региональной рознице «МегаФона» почти 70% всех продаж в категории носимых гаджетов (умные часы и браслеты) приходится на фитрес-браслеты по итогам трех кварталов 2019 года.

«На это повлиял главный тренд 2019 года — появление китайских фитнес-часов, которые отличаются длительным временем автономной работы и невысокой ценой (по сравнению с Apple, Samsung и Google Wear OS)», — отметили в пресс-службе «МегаФона».

Функциональность

По функционалу фитнес-браслеты похожи на умные часы, но умеют они значительно меньше. Эти гаджеты используют, чтобы отслеживать параметры здоровья на тренировках и в обычной жизни — шаги, калории, пульс и так далее.

Стать «продолжением смартфона», как умные часы, они не могут. Звонок с них не примешь и сообщения не прочитаешь (хотя уведомления есть), музыку не послушаешь.

В чем фитнес-браслеты выигрывают, так это в цене. Кроме того, пользоваться умным будильником с их помощью в разы удобнее — ведь спать с большими часами на руке не комфортно.

Самые популярные модели на Алтае Xiaomi Mi Band 3 ( цена около 1,6 тыс. рублей). Xiaomi Mi Smart Band 4 ( около 2,2 тыс. рублей). Xiaomi Mi Band 2 ( около 1,9 тыс рублей). Geozon Heart ( около 1 тыс. рублей).

Почему персональные гаджеты стали популярны

Взрывной рост продаж личных гаджетов (кроме смартфонов) — мировая тенденция 2019 года. Порассуждать о ее причинах altapress.ru попросил любителя гаджетов из Барнаула Николая Федоринова. Раньше он занимался тестированием смартфонов, делал пользовательские обзоры электроники, а сейчас продолжает следить за всеми новинками. Вот какие факторы он перечислил.

Николай Федоринов. Из архива редакции.

1. Из смартфонов убирают разъем для наушников.

Многие производители начали отказываться от стандартного разъема для наушников в смартфонах. Из-за этого пользователям приходится покупать беспроводные гарнитуры.

2. Улучшение качества.

«Современные технологии Bluetooth позволяют прослушивать контент (фильмы, а в особенности музыку), почти без потери качества, как если бы данные поступали по проводу», — говорит Николай Федоринов.

Фитнес-браслет. Анна Зайкова

3. Удобство и практичность.

В случае с наушниками — не нужно постоянно распутывать провода. В случае с умными часами — носить с собой смартфон по офису или доставать его в общественном транспорте.

Николай Федоринов,

любитель гаджетов из Барнаула:

Ехал как-то в автобусе, людей много, а мне позвонили на смартфон. Доставать его было неудобно, но я был «вооружён». Посмотрел на умные часы и увидел, кто звонит, там же на часах нажал кнопочку и продолжал общение по Bluetooth-гарнитуре. Удобно? Очень!

4. Маркетинг и мода

Многие люди покупают современные гаджеты, потому что поддаются влиянию рекламы и банально — моде.

Эксперты считают, что в будущем популярность личных гаджетов будет только расти, а их ассортимент расширяться. Например, за счет умных колонок, датчиков для дома и так далее. Из них будут выстраиваться целые экосистемы устройств, которыми можно управлять со смартфона.