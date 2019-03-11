Почему в Барнауле полмесяца вода в батареях будет зеленой

5 Что делать , если зеленая вода потекла из крана в квартире?

В случае, если для вас это стало неожиданностью, а не закономерным фактом того, что вы сознательно вместо «правильной» горячей воды используете сетевую, то нужно сообщить об этом в диспетчерскую службу теплосетевого подразделения СГК позвонив по телефону (3852) 77−52−39. Специалисты выяснят причину произошедшего. Она может быть связана с неисправностью внутридомового оборудования.