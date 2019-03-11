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Потребитель

Почему в Барнауле полмесяца вода в батареях будет зеленой

С 18 по 31 марта в Барнауле пройдут плановые испытания тепловых сетей. Утечки будут выявлять с помощью зеленого пищевого красителя, которым будут подкрашивать воду в системе отопления. В Сибирской генерирующей компании заявляют, что этот краситель не вредит здоровью.

Чугунная батарея.
Чугунная батарея.
Открытые источники в Интернете (СС0)
1 Будут ли отключать воду во время испытаний?

В СГК заявляют, что во время плановых испытаний тепловых сетей на плотность не придется отключать горячую воду или подавать излишне давление на коммуникации. Краситель поможет определить, где слабое место в системе. Утечки окрашенной воды покажут эти места.

2 Зачем проводят такие испытания?

Окрашивание воды позволит выявить утечки на тепловых сетях, в тепловых камерах и в центральных тепловых пунктах. Встречаются случаи, когда сетевая вода, непригодная для использования в быту, все же применяется с этой целью. Запуск красителя позволяет решить и эту проблему.

Зеленая вода в теплоцентрали.
Зеленая вода в теплоцентрали.
vk.com/barneos22_pr
3 Какой краситель используют во время испытаний теплосетей?

Краситель называется «Уранин-А». Энергетики заявляют, что это органическое вещество, оно безвредно. Краситель хорошо растворяется в воде и придает ей яркое зеленое флуоресцентное свечение. В обычной жизни «Уранин» встречается довольно часто. Его используют при производстве мыла и окраски ткани.

4 Как будут проводить испытания?

В двух точках Барнаула в систему отопления добавят 350 кг красителя. Отдельно для циркуляционного контура ТЭЦ-2 и отдельно для ТЭЦ-3.

После этого сотрудники компании проведут обходы тепловых сетей, бойлерных установок, потребителей. При выявлении неисправностей будут ремонтировать оборудование.

5 Что делать, если зеленая вода потекла из крана в квартире?

В случае, если для вас это стало неожиданностью, а не закономерным фактом того, что вы сознательно вместо «правильной» горячей воды используете сетевую, то нужно сообщить об этом в диспетчерскую службу теплосетевого подразделения СГК позвонив по телефону (3852) 77−52−39. Специалисты выяснят причину произошедшего. Она может быть связана с неисправностью внутридомового оборудования.

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