Почему в Барнауле полмесяца вода в батареях будет зеленой

В СГК заявляют, что во время плановых испытаний тепловых сетей на плотность не придется отключать горячую воду или подавать излишне давление на коммуникации. Краситель поможет определить, где слабое место в системе. Утечки окрашенной воды покажут эти места.
Окрашивание воды позволит выявить утечки на тепловых сетях, в тепловых камерах и в центральных тепловых пунктах. Встречаются случаи, когда сетевая вода, непригодная для использования в быту, все же применяется с этой целью. Запуск красителя позволяет решить и эту проблему.
Краситель называется «Уранин-А». Энергетики заявляют, что это органическое вещество, оно безвредно. Краситель хорошо растворяется в воде и придает ей яркое зеленое флуоресцентное свечение. В обычной жизни «Уранин» встречается довольно часто. Его используют при производстве мыла и окраски ткани.
В двух точках Барнаула в систему отопления добавят 350 кг красителя. Отдельно для циркуляционного контура ТЭЦ-2 и отдельно для ТЭЦ-3.
После этого сотрудники компании проведут обходы тепловых сетей, бойлерных установок, потребителей. При выявлении неисправностей будут ремонтировать оборудование.
В случае, если для вас это стало неожиданностью, а не закономерным фактом того, что вы сознательно вместо «правильной» горячей воды используете сетевую, то нужно сообщить об этом в диспетчерскую службу теплосетевого подразделения СГК позвонив по телефону (3852) 77−52−39. Специалисты выяснят причину произошедшего. Она может быть связана с неисправностью внутридомового оборудования.