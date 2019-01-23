Почему в Камне-на-Оби дорогая электроэнергия?

В городских домах, не оборудованных стационарными плитами и (или) отопительными установками, тариф на электричество с 1 января по 30 июня 2019 года составляет 3,99 руб за кВт/ч, с 1 июля по 31 декабря 2019 года — 4,09 рублей за кВт/ч.

В городских домах, оборудованных стационарными электрическими плитами и (или) отопительными установками, тариф на электричество с 1 января по 30 июня 2019 года составляет 3,25 руб за кВт/ч, с 1 июля по 31 декабря 2019 года — 3,33 рублей за кВт/ч.

Для сельского населения тариф на электричество с 1 января по 30 июня 2019 года составляет 3,12 руб за кВт/ч, с 1 июля по 31 декабря 2019 года — 3,20 рублей за кВт/ч.

Эти тарифы действуют на всей территории края, отдельно по муниципальным образованиям и городским округам они не устанавливаются.