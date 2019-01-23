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Почему в Камне-на-Оби дорогая электроэнергия?

Вера из Камня-на-Оби обратилась в редакцию altapress.ru с вопросом: «Почему электроэнергия в нашем городе дороже, чем в остальных населенных пунктах Алтайского края?»

Квитанция за услуги ЖКХ.
Квитанция за услуги ЖКХ.
Фото из архива редакции.

В Управлении Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов ответили:

В городских домах, не оборудованных стационарными плитами и (или) отопительными установками, тариф на электричество с 1 января по 30 июня 2019 года составляет 3,99 руб за кВт/ч, с 1 июля по 31 декабря 2019 года — 4,09 рублей за кВт/ч.

В городских домах, оборудованных стационарными электрическими плитами и (или) отопительными установками, тариф на электричество с 1 января по 30 июня 2019 года составляет 3,25 руб за кВт/ч, с 1 июля по 31 декабря 2019 года — 3,33 рублей за кВт/ч.

Для сельского населения тариф на электричество с 1 января по 30 июня 2019 года составляет 3,12 руб за кВт/ч, с 1 июля по 31 декабря 2019 года — 3,20 рублей за кВт/ч.

Эти тарифы действуют на всей территории края, отдельно по муниципальным образованиям и городским округам они не устанавливаются.

Жителям Камня-на-Оби, увидевшим в своих платежных документах другие тарифы на электроэнергию, советуют обратиться в управление для проведения проверки. Для этого нужно предоставить заявление и копии платежных документов.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию» либо пользуйтесь кнопками «Задать вопрос», «Пожаловаться» или «Рассказать новость» под любой публикацией на сайте.

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