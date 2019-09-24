Почему выгоднее и надежнее хранить деньги в КПК, таком как «АС Финанс»

Одним из самых популярных кредитных потребительских кооперативов (КПК) на Алтае стал «АС Финанс». Прежде чем принять решение стать пайщиком, давайте спросим, какие гарантии как в прибыли, так и в безопасности вложений, обеспечивающих процент по вкладу, дает КПК «АС Финанс».

Чтобы сберегать деньги в КПК «АС Финанс», обязательно ли быть вашим пайщиком? Да, услуги кооператива доступны только пайщикам. Стать пайщиком можно, написав заявление на вступление в кооператив, внеся вступительный взнос — 100 рублей и паевой взнос — 100 рублей. Вступить в кооператив можно в любом близлежащем офисе КПК «АС Финанс». Адреса офисов можно посмотреть в разделе сайта www. асфинанс-сбережения.рф либо узнать, позвонив по номеру горячей линии 8−800−303−7777.

Возможно ли снимать только проценты по сбережениям в Кредитном потребительском кооперативе «АС Финанс»? Проценты начисляются ежемесячно. Вы сами выбираете удобный для вас способ их получения, он указывается в договоре передачи личных сбережений: капитализация процентов или их ежемесячное получение.

Если потребуется досрочно забрать сбережение — частично или целиком, — может ли пайщик это сделать? Да. Предусмотрена возможность частичного снятия сбережений в размере 10% от основной суммы сбережений по договору не чаще 1 раза в месяц с сохранением процентов. При досрочном расторжении договора с полным возвратом средств необходимо за 10 дней письменным заявлением уведомить КПК «АС Финанс».

Каковы гарантии сохранности сбережений , размещаемых в Кредитном потребительском кооперативе «АС Финанс»? Кредитный потребительский кооператив «АС Финанс» является высоконадежным кредитным кооперативом, гарантирующим сберегателям абсолютную сохранность размещенных средств. В кооперативе сформирован резервный фонд. Ответственность КПК перед пайщиками застрахована в НКО «Межрегиональное общество взаимного страхования (св-во ГО КПК_00399 от 01.07.2019 г. )

Могут ли наследники получить сбережения умершего родственника , находящиеся в КПК? Могут. После вступления в права наследства все законные наследники должны прийти с паспортом и нотариальным документом, подтверждающим право наследования, в офис кооператива и получить причитающиеся им сбережения.

Может ли пайщик выйти из состава кооператива и что нужно для этого сделать? Для этого должны быть погашены все текущие займы, закрыты все действующие сберегательные договоры и подано заявление о выходе из кооператива. Обратите внимание, что вы можете повторно вступить в кооператив, если пожелаете.

С какого возраста можно вступить в кредитный кооператив? Для вступления в кооператив человек должен достичь шестнадцатилетнего возраста и иметь гражданство РФ.

А теперь определим отличия кооперативов от банков

Фото: КПК «АС Финанс».

Пайщики принимают участие в управлении кооперативом. Если вы придете в банк и захотите выразить свое недовольство обслуживанием, то вас вряд ли послушают. Если вы не акционер, доступ к руководству вам закрыт. Обычно клиенты видят начальство банка только в газетах или по телевидению.

В кооперативах же каждый пайщик может принять участие в ежегодном собрании и выразить свое мнение по каким-либо вопросам. Здесь вы являетесь не только клиентом, но и владельцем кооператива, и ваш социальный статус не имеет никакого значения, т. к. кооперативы — демократически управляемые организации. Каждый пайщик — и член кооператива, и собственник, и управленец, и должник, и кредитор.

Использование прибыли в различных целях. Кооперативы используют прибыль в целях удовлетворения нужд пайщиков. Прибыль нужна кооперативам, чтобы улучшить обслуживание пайщиков, реализовать их мечты, сделать их жизнь лучше. Прибыль кооператива может идти на повышение ставок по вкладам или понижение ставок по займам. Все операции кооператива и вся его деятельность прозрачны.

Обслуживание. В кооперативах знают, кто ты, твое имя и твои финансовые нужды. А что знают о вас в банках? Только последние три цифры вашего счета. Но дело не только в этом. Есть вещи, которые являются бесценными, — дружба и уважение. Кооператив — это то место, где люди помогают друг другу.

Оперативность. Быстро ли вы можете получить нужную вам информацию в банке? «Конечно, — скажите вы. — Достаточно позвонить по телефону 8−800-…». Клиентов в кооперативах не так много, как в банках, в связи с этим и аппарат специалистов раздут не так сильно. Обычно на все вопросы клиентам может ответить кассир, а все проблемы решаются также достаточно оперативно.

Цель кооператива — сделать вашу жизнь лучше! В банках, в отличие от кооперативов, главная цель — получение прибыли. Преимущества, которыми обладает кооператив: ставки по сбережениям, значительно превышающие инфляцию; отсутствие процентов за пользование счетом; низкие проценты по займам; бесплатное обслуживание и другие.

*Кредитный потребительский кооператив «АС ФИНАНС». ИНН 2222839344, ОГРН 1152225014930. КПК «АС ФИНАНС» состоит в саморегулируемой организации Центральное кредитное объединение.