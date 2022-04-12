Почему власти и коммунальщики призывают отказаться от бумажных ЖКХ-квитанций и чем их заменят

Из-за вздорожавшей бумаги и проблем с оборудованием для печати коммунальщики, расчетные центры и депутаты призывают отказаться от бумажных квитанций и перейти на электронные. Собственно, для оплаты коммунальных услуг бумажная версия уже не нужна, объяснили в системе «Город», работающей в Алтайском крае. Призывы услышали в правительстве РФ — рассказываем, какой возможен вариант.

Дорогое удовольствие

Бумага, которую используют для печати квитанций, в марте вздорожала в 2,5−3 раза. В начале года в документах госзакупок алтайских ведомств фигурировали суммы в 270−300 рублей за пачку в 500 листов. В конце марта — уже 520−910 (цены за опт или мелкий опт).

В Минпромторге России пообещали: скоро цена вернется на февральский уровень, в ситуации разбирается антимонопольная служба. Но оптимистичных новостей на бумажном рынке пока маловато. К тому же беда не только в бумаге.

Участники рынка офисной техники констатируют: цены на оборудование (в том числе принтеры), еще остававшееся на складах, возросли в три раза и больше. Картриджи подорожали в 1,5−2 раза, в начале апреля сообщил директор одной из компаний в европейской части России сайту Itweek.ru.

В едином расчетном центре в Барнауле. Больше 10 принтеров печатают квитанции. Altapress.ru

Хуже того, все оборудование для печати, увы, импортное — а с доставкой импорта в Россию сейчас большие проблемы.

В системе «Город» altapress.ru рассказали: пока с печатью проблем нет, все квитанции за март переданы заказчикам — коммунальным и управляющим компаниям и ТСЖ. Но может случиться, что в ближайшие месяцы печатать коммунальные «платежки» будет не на чем.

Тонны в мусорное ведро

Между тем, на это дело расходуют горы хорошей офисной бумаги. Только для многоквартирных домов Барнаула нужно 270 тыс. бумажных квитанций, приводит данные «Сибирская генерирующая компания».

Их в краевом центре печатают в «Едином расчётном центре» (ЕРЦ) на ул. Льва Толстого, 3. Это 540 пачек — 1,6 тонны. Одной «газели» увезти не под силу — но и это не все.

В едином расчетном центре в Барнауле. Половина ежемесячного объема квитанций. Altapress.ru

Плюс к этому в ЕРЦ печатают «платежки» для частного сектора и домов с непосредственным управлением Барнаула, для каждой коммунальной услуги — отдельную. Только на воду — более 63 тыс., приводила информацию мэрия.

Печатают и квитанции для регоператора по капремонту — их почта развозит туда, где есть многоквартирные дома и нет единой квитанции, как в Барнауле.

Свои бумаги печатают и электроэнергетики, а только в «Алтайэнергосбыте» — 445 тыс. клиентов-физлиц. И все это счастье люди рано или поздно выкинут в мусорное ведро.

На квитанции только для многоквартирного жилфонда Барнаула расходуется 2,7 млн литров воды в год и вырубают 480 деревьев. Источник: СГК.

Из одного дерева получается 16 маке хорошей бумаги альбомного формата. Pixabay.com

За безбумажное ЖКХ

За отказ от бумажной версии в Барнауле в последнее время агитируют энергетики, «Водоканал», мэрия и расчетный центр. Не за отказ от квитанций вообще — за переход на электронные, полные копии бумажной.

Но агитация пока срабатывает не очень. Только 12 из 143 квартир отказались от бумажных квитанций в доме Константиа Емешина, председателя барнаульского ТСЖ «Красноармейский, 53». Это меньше 10%.

Остальные жильцы все еще сомневаются — ну как без бумажки? И это притом, что 40% квартир в доме Емешина передают показания счетчиков через личный кабинет в системе сбора и обработки платежей «Город». И, стало быть, могут легко перейти на электронные квитанции.

Не лучше дела и у электроэнергетиков, печатающих свои квитанции. В «Алтайэнергосбыте», например, от бумажной версии к электронной перешли около 35 тыс. клиентов-физлиц — на первый взгляд, много, но и это лишь 8%.

Константин Емешин. Анна Зайкова.

«Хотят объегорить нашего брата»

Константин Емешин — из тех, кто получает квитанцию на е-мэйл. Но и он признается: перед походом в банк все же распечатывает ее на домашнем принтере — с бумагой как-то сподручнее.

Емешин рассуждает: люди привыкли держать в руках квитанцию, «это ж психология». «Один наш жилец всегда просит занести квитанцию ему в квартиру — иначе забудет заплатить», — объясняет он.

Недавно тему обсуждали в соцсетях Челябинска — она вызвала почти массовый негатив. Среди десятков бумагопоклонников лишь пара-другая челябинцев написали: «Зачем мне эти горы бумаги»?

Пенсионерка , пожилая женщина , бабушка. СС0

Остальные или переживали за бабушек: у них нет электронной почты и они вообще не знают, как подступиться к компьютерам. Или подозревали, что «нашего брата везде хотят объегорить», и вспоминали, что «без бумажки ты — букашка».

«Подтверждение оплаты — чек»

Между тем, Константин Воропаев, гендиректор «Единого расчетного центра», объясняет: у электронной копии бумажной «плажетки» масса преимуществ — ее не потеряешь (пропала в электронной почте — скачивай снова), приходит она вовремя, можно оплачивать счета родственников и т.п.

А если начисления вызывают сомнения — можно зайти в «управляшку», ТСЖ или офис коммунальной компании и попросить выписку из лицевого счета. Выдать выписку вам обязаны.

При этом по факту бумажная квитанция для оплаты услуг ЖКХ вообще не нужна. «Подтверждением оплаты является чек», — также пояснили и в «Алтайэнергосбыте».

В едином расчетном центре в Барнауле. Пустые коробки из-под бумаги для квитанций. Altapress.ru

Нужны умные изменения

Вообще, Жилищный кодекс предусматривает оба варианта — и бумажный и электронный. Но приоритет — за бумажным, это предусмотрено приказом Минрегиона от 19 сентября 2011 года № 454.

Ведомство рекомендовало предоставлять потребителям платежный документ именно в распечатанном виде… Но «за исключением случаев, когда жильцы и управляющая организация согласовали другую форму предоставления квитанций» — электронную.

Константин Воропаев не исключает: если всем сразу перейти на электронные квитанции, платежная дисциплина может снизиться. Поэтому, как он полагает, изменения в правовом поле нужны, но гибкие и умные.

Квитанция ЖКХ. Altapress.ru

Электронный приоритет

И вот сейчас в правительстве России обсуждаются изменения. Приоритетной хотят сделать рассылку именно электронной квитанции — бумажную версию можно будет получить по желанию. О полном отказе от «бумаги» речь не идет — по крайней мере, пока.

Проект постановления об этом сейчас находится в Минстрое России.

К слову, постепенный отказ от бумажной версии сочли необходимым и на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 5 апреля, сообщила lenta.ru.

Глава Минцифры Максут Шадаев сказал, что россияне уже сегодня получают уведомления об оплате штрафов и пошлин через «госуслуги» и безналично их оплачивают.

Портал госуслуг. архив портала gosuslugi.ru