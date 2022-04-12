Почему власти и коммунальщики призывают отказаться от бумажных ЖКХ-квитанций и чем их заменят

Дорогое удовольствие
Бумага, которую используют для печати квитанций, в марте вздорожала в 2,5−3 раза. В начале года в документах госзакупок алтайских ведомств фигурировали суммы в 270−300 рублей за пачку в 500 листов. В конце марта — уже 520−910 (цены за опт или мелкий опт).
В Минпромторге России пообещали: скоро цена вернется на февральский уровень, в ситуации разбирается антимонопольная служба. Но оптимистичных новостей на бумажном рынке пока маловато. К тому же беда не только в бумаге.
Участники рынка офисной техники констатируют: цены на оборудование (в том числе принтеры), еще остававшееся на складах, возросли в три раза и больше. Картриджи подорожали в 1,5−2 раза, в начале апреля сообщил директор одной из компаний в европейской части России сайту Itweek.ru.
Хуже того, все оборудование для печати, увы, импортное — а с доставкой импорта в Россию сейчас большие проблемы.
В системе «Город» altapress.ru рассказали: пока с печатью проблем нет, все квитанции за март переданы заказчикам — коммунальным и управляющим компаниям и ТСЖ. Но может случиться, что в ближайшие месяцы печатать коммунальные «платежки» будет не на чем.
Тонны в мусорное ведро
Между тем, на это дело расходуют горы хорошей офисной бумаги. Только для многоквартирных домов Барнаула нужно 270 тыс. бумажных квитанций, приводит данные «Сибирская генерирующая компания».
Их в краевом центре печатают в «Едином расчётном центре» (ЕРЦ) на ул. Льва Толстого, 3. Это 540 пачек — 1,6 тонны. Одной «газели» увезти не под силу — но и это не все.
Плюс к этому в ЕРЦ печатают «платежки» для частного сектора и домов с непосредственным управлением Барнаула, для каждой коммунальной услуги — отдельную. Только на воду — более 63 тыс., приводила информацию мэрия.
Печатают и квитанции для регоператора по капремонту — их почта развозит туда, где есть многоквартирные дома и нет единой квитанции, как в Барнауле.
Свои бумаги печатают и электроэнергетики, а только в «Алтайэнергосбыте» — 445 тыс. клиентов-физлиц. И все это счастье люди рано или поздно выкинут в мусорное ведро.
На квитанции только для многоквартирного жилфонда Барнаула расходуется 2,7 млн литров воды в год и вырубают 480 деревьев.
За безбумажное ЖКХ
За отказ от бумажной версии в Барнауле в последнее время агитируют энергетики, «Водоканал», мэрия и расчетный центр. Не за отказ от квитанций вообще — за переход на электронные, полные копии бумажной.
Но агитация пока срабатывает не очень. Только 12 из 143 квартир отказались от бумажных квитанций в доме Константиа Емешина, председателя барнаульского ТСЖ «Красноармейский, 53». Это меньше 10%.
Остальные жильцы все еще сомневаются — ну как без бумажки? И это притом, что 40% квартир в доме Емешина передают показания счетчиков через личный кабинет в системе сбора и обработки платежей «Город». И, стало быть, могут легко перейти на электронные квитанции.
Не лучше дела и у электроэнергетиков, печатающих свои квитанции. В «Алтайэнергосбыте», например, от бумажной версии к электронной перешли около 35 тыс. клиентов-физлиц — на первый взгляд, много, но и это лишь 8%.
«Хотят объегорить нашего брата»
Константин Емешин — из тех, кто получает квитанцию на е-мэйл. Но и он признается: перед походом в банк все же распечатывает ее на домашнем принтере — с бумагой как-то сподручнее.
Емешин рассуждает: люди привыкли держать в руках квитанцию, «это ж психология». «Один наш жилец всегда просит занести квитанцию ему в квартиру — иначе забудет заплатить», — объясняет он.
Недавно тему обсуждали в соцсетях Челябинска — она вызвала почти массовый негатив. Среди десятков бумагопоклонников лишь пара-другая челябинцев написали: «Зачем мне эти горы бумаги»?
Остальные или переживали за бабушек: у них нет электронной почты и они вообще не знают, как подступиться к компьютерам. Или подозревали, что «нашего брата везде хотят объегорить», и вспоминали, что «без бумажки ты — букашка».
«Подтверждение оплаты — чек»
Между тем, Константин Воропаев, гендиректор «Единого расчетного центра», объясняет: у электронной копии бумажной «плажетки» масса преимуществ — ее не потеряешь (пропала в электронной почте — скачивай снова), приходит она вовремя, можно оплачивать счета родственников и т.п.
А если начисления вызывают сомнения — можно зайти в «управляшку», ТСЖ или офис коммунальной компании и попросить выписку из лицевого счета. Выдать выписку вам обязаны.
При этом по факту бумажная квитанция для оплаты услуг ЖКХ вообще не нужна. «Подтверждением оплаты является чек», — также пояснили и в «Алтайэнергосбыте».
Нужны умные изменения
Вообще, Жилищный кодекс предусматривает оба варианта — и бумажный и электронный. Но приоритет — за бумажным, это предусмотрено приказом Минрегиона от 19 сентября 2011 года № 454.
Ведомство рекомендовало предоставлять потребителям платежный документ именно в распечатанном виде… Но «за исключением случаев, когда жильцы и управляющая организация согласовали другую форму предоставления квитанций» — электронную.
Константин Воропаев не исключает: если всем сразу перейти на электронные квитанции, платежная дисциплина может снизиться. Поэтому, как он полагает, изменения в правовом поле нужны, но гибкие и умные.
Электронный приоритет
И вот сейчас в правительстве России обсуждаются изменения. Приоритетной хотят сделать рассылку именно электронной квитанции — бумажную версию можно будет получить по желанию. О полном отказе от «бумаги» речь не идет — по крайней мере, пока.
Проект постановления об этом сейчас находится в Минстрое России.
К слову, постепенный отказ от бумажной версии сочли необходимым и на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 5 апреля, сообщила lenta.ru.
Глава Минцифры Максут Шадаев сказал, что россияне уже сегодня получают уведомления об оплате штрафов и пошлин через «госуслуги» и безналично их оплачивают.
Как перейти на электронную квитанцию
- Зайдите через в Личный кабинет системы «Город». Если у вас его нет — зарегистрируйтесь.
- На главной странице Личного кабинета перейдите в раздел «Настройки» (в верхнем правом углу).
- В окошке «адрес Вашей электронной почты» введите свой адрес электронный почты.
- На вашу электронную почту будет отправлено письмо с кодом — его надо ввести в поле «Разовый код подтверждения», ниже введите пароль от Личного кабинета.
- Нажмите кнопку «Подтвердить».
- В разделе «Получать квитанцию по электронной почте», напротив номера вашей карты (990006…), поставьте галочку.
- Электронная квитанция будет приходить на ваш е-мэйл, при этом бумажная квитанция приходить к вам больше не будет.