Почему все больше клиентов «Алтайэнергосбыт» выбирает личный кабинет

Число пользователей личным кабинетом клиента АО «Алтайэнергосбыт» для физлиц, а также его мобильной версией «Мой Алтайэнергосбыт» за 2022 год выросло на 22,7% и на начало текущего года превысило 90 тыс.

— Основной причиной, почему наши клиенты всё чаще выбирают личный кабинет для взаимодействия с нашей компанией, является то, что в нём можно решить любой вопрос, связанный с энергоснабжением. Обратившись в службу поддержки, абонент оперативно получает ответ на свой вопрос, — отмечает генеральный директор энергокомпании Валерий Нагорнов.

Так, в личном кабинете можно уточнить информацию о лицевом счёте, приборе учёта, смене тарифа, задать вопрос по качеству электроэнергии, по начислению льгот, заказать справки, выписки и многое другое.

Чтобы задать свой вопрос в личном кабинете, нажмите на вкладку «Вопросы и ответы» и справа в разделе «Служба поддержки» выберите раздел «Задать вопрос».

В открывшемся окне укажите поставщика услуги, номер лицевого счёта, тематику вопроса и нажмите «Продолжить». Далее следовать подсказкам.

Фрагмент сайта компании «Алтайэнергосбыт». Фото предоставлено компанией «Алтайэнергосбыт».

Личный кабинет клиента доступен на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать в App Store и Google Play). Режим работы личного кабинета на данный момент: с 10:00 до 03:00 по местному времени.

АО «Алтайэнергосбыт»

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