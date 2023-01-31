31 января
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Потребитель

Почему все больше клиентов «Алтайэнергосбыт» выбирает личный кабинет

Число пользователей личным кабинетом клиента АО «Алтайэнергосбыт» для физлиц, а также его мобильной версией «Мой Алтайэнергосбыт» за 2022 год выросло на 22,7% и на начало текущего года превысило 90 тыс.

Девушка за ноутбуком.
Девушка за ноутбуком.
Фото предоставлено компанией «Алтайэнергосбыт».

— Основной причиной, почему наши клиенты всё чаще выбирают личный кабинет для взаимодействия с нашей компанией, является то, что в нём можно решить любой вопрос, связанный с энергоснабжением. Обратившись в службу поддержки, абонент оперативно получает ответ на свой вопрос, — отмечает генеральный директор энергокомпании Валерий Нагорнов.

Так, в личном кабинете можно уточнить информацию о лицевом счёте, приборе учёта, смене тарифа, задать вопрос по качеству электроэнергии, по начислению льгот, заказать справки, выписки и многое другое.

Чтобы задать свой вопрос в личном кабинете, нажмите на вкладку «Вопросы и ответы» и справа в разделе «Служба поддержки» выберите раздел «Задать вопрос».

В открывшемся окне укажите поставщика услуги, номер лицевого счёта, тематику вопроса и нажмите «Продолжить». Далее следовать подсказкам.

Фрагмент сайта компании «Алтайэнергосбыт».
Фрагмент сайта компании «Алтайэнергосбыт».
Фото предоставлено компанией «Алтайэнергосбыт».

Личный кабинет клиента доступен на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать в App Store и Google Play). Режим работы личного кабинета на данный момент: с 10:00 до 03:00 по местному времени.

АО «Алтайэнергосбыт»

4CQwVszH9pSWrTpBgdG

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

  • Реклама #319091

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость