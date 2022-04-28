Почему взрываются iPhone рассказал эксперт

Владельцам смартфонов от Apple следует избегать прямых солнечных лучей, которые ведут к перегреву устройства и могут спровоцировать возгорание гаджета.

Пользователей призвали аккуратнее обращаться с аккумулятором — в случае сильного удара батарея может загореться.

Apple также призвала пользователей не менять аккумулятор в домашних условиях. Неаккуратная замена может привести к взрыву устройства, пишет Газета.Ru.

Лучше избегать близкого физического контакта с iPhone из-за радиочастотного воздействия. Например, во время беседы по телефону следует использовать наушники или функцию громкой связи.

Ранее сообщалось, как в Сибири 14-летний школьник заряжал iPhone и погиб. Мальчик сидел на диване, держал в руках мобильный телефон, с подключенным в сеть зарядным устройством, спиной облокотившись на батарею отопления. В какой-то момент ребенок получил удар электрическим током и потерял сознание.

Школьник потерял сознание, прибывшие медики провели реанимационные мероприятия, но не смогли его спасти.