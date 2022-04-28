28 апреля
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Потребитель

Почему взрываются iPhone рассказал эксперт

Служба поддержки Apple дала рекомендации по безопасному использованию iPhone, сообщает The Sun.

Телефон. iPhone.
Телефон. iPhone.
СС0

Владельцам смартфонов от Apple следует избегать прямых солнечных лучей, которые ведут к перегреву устройства и могут спровоцировать возгорание гаджета.

Пользователей призвали аккуратнее обращаться с аккумулятором — в случае сильного удара батарея может загореться.

Apple также призвала пользователей не менять аккумулятор в домашних условиях. Неаккуратная замена может привести к взрыву устройства, пишет Газета.Ru.

Лучше избегать близкого физического контакта с iPhone из-за радиочастотного воздействия. Например, во время беседы по телефону следует использовать наушники или функцию громкой связи.

Ранее сообщалось, как в Сибири 14-летний школьник заряжал iPhone и погиб. Мальчик сидел на диване, держал в руках мобильный телефон, с подключенным в сеть зарядным устройством, спиной облокотившись на батарею отопления. В какой-то момент ребенок получил удар электрическим током и потерял сознание.

Школьник потерял сознание, прибывшие медики провели реанимационные мероприятия, но не смогли его спасти.

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