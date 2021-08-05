Почему застройщики все чаще выбирают надежные инженерные решения

В современных системах отопления, например, при лучевой разводке используются коллекторные группы и радиаторы с нижним подключением с встроенным термостатическим вентилем и термоголовкой. Uni-Fitt* располагает широким ассортиментом для решения подобных задач: коллекторные шкафы, обеспечивающие удобный доступ к настройкам, коллекторные группы с возможностью произвести балансировку системы, трубы всех видов, узлы подключения к радиаторам и пр.
При точечной застройке установка систем отопления проблематична из-за нехватки свободного места рядом с возводимым строением. В этом случае крышная котельная — оптимальный вариант. К примеру, каскад из четырех конденсационных котлов «Bosch Condens 5000» по сто киловатт размещается на 1 м². Для создания котельной аналогичной мощности на базе напольных стальных котлов «Buderus SK 655» потребуется площади в шесть раз больше.
Один из востребованных типов оборудования, применяемых при строительстве энергосберегающего дома, — стальные панельные радиаторы «Buderus». Срок их гарантийного обслуживания 10 лет.
При устройстве системы водоснабжения целесообразно использование редукторов давления, компенсаторов гидроудара. В ассортименте Uni-Fitt: редукторы давления, фильтры самопромывные, компенсаторы гидроударов, коллекторы распределительные, трубы всех типов и пр.
Спрос покупателей на качественные инженерные системы в новостройках вырос. Экологичные и безопасные для здоровья стройматериалы можно найти в каталоге «GREEN BOOK*", созданном по поручению правительства РФ и минприроды. Из полимерных труб там пока только «REHAU». Для систем отопления и водоснабжения застройщики все чаще выбирают трубопроводную систему «RAUTITAN» от «REHAU». Все компоненты системы устанавливаются без пайки и сварки и обеспечивают на 100% герметичное соединение. Срок службы труб — 50 лет.
В настоящее время появилась долгожданная аксиальная система Uni-Fitt, состоящая из фитингов и трубы PEX*. Новинка рекомендована к применению в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения. Разнообразие типоразмеров труб и фитингов позволяет собрать трубопроводные системы различной сложности и конфигурации. Монтаж осуществляется с помощью инструмента, что обеспечивает герметичное соединение. Производство осуществляется на итальянской фабрике.
Одной из тенденций строительного рынка является применение шумопоглащающих канализационных систем. Система внутренней канализации «СИНИКОН Комфорт Плюс» с высоким значением коэффициента механических потерь в полимерах обеспечивает понижение звукового воздействия на 25 дБ.
Для застройщика и покупателя важно не только своевременная сдача объекта в эксплуатацию, но и дальнейшая надежная его эксплуатация на протяжении всего срока службы.
Готовые к подключению решения пожаротушения и водоснабжения в виде компактных установок в комплекте с насосами Wilo, трубной обвязкой и прибором управления являются оптимальным выбором для многоквартирных домов и используются в зданиях различной высотности.
Внедрение технологий информационного моделирования — еще один тренд в строительстве. Компания Henco сделала ставку на поддержку BIM технологий и предоставляет проектировщикам бесплатное ПО — «Henco Line Placer для Revit». Плагин позволит спроектировать системы отопления или водоснабжения в виртуальном 3D пространстве, получить спецификации продукции.
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* «Юни-фитт», «Грин бук», «Пекс»