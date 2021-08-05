Почему застройщики все чаще выбирают надежные инженерные решения

Энергоэффективность и энергосбережение являются, пожалуй, важнейшими показателями для потребителей, особенно для жителей многоквартирных домов, в которых установлены приборы учета водо- и теплоснабжения.

В современных системах отопления, например, при лучевой разводке используются коллекторные группы и радиаторы с нижним подключением с встроенным термостатическим вентилем и термоголовкой. Uni-Fitt* располагает широким ассортиментом для решения подобных задач: коллекторные шкафы, обеспечивающие удобный доступ к настройкам, коллекторные группы с возможностью произвести балансировку системы, трубы всех видов, узлы подключения к радиаторам и пр.

Торжественное открытие экспресс склада-магазина Дюйм. Анна Зайкова

При точечной застройке установка систем отопления проблематична из-за нехватки свободного места рядом с возводимым строением. В этом случае крышная котельная — оптимальный вариант. К примеру, каскад из четырех конденсационных котлов «Bosch Condens 5000» по сто киловатт размещается на 1 м². Для создания котельной аналогичной мощности на базе напольных стальных котлов «Buderus SK 655» потребуется площади в шесть раз больше.

Один из востребованных типов оборудования, применяемых при строительстве энергосберегающего дома, — стальные панельные радиаторы «Buderus». Срок их гарантийного обслуживания 10 лет.

При устройстве системы водоснабжения целесообразно использование редукторов давления, компенсаторов гидроудара. В ассортименте Uni-Fitt: редукторы давления, фильтры самопромывные, компенсаторы гидроударов, коллекторы распределительные, трубы всех типов и пр.

Спрос покупателей на качественные инженерные системы в новостройках вырос. Экологичные и безопасные для здоровья стройматериалы можно найти в каталоге «GREEN BOOK*", созданном по поручению правительства РФ и минприроды. Из полимерных труб там пока только «REHAU». Для систем отопления и водоснабжения застройщики все чаще выбирают трубопроводную систему «RAUTITAN» от «REHAU». Все компоненты системы устанавливаются без пайки и сварки и обеспечивают на 100% герметичное соединение. Срок службы труб — 50 лет.

В настоящее время появилась долгожданная аксиальная система Uni-Fitt, состоящая из фитингов и трубы PEX*. Новинка рекомендована к применению в системах отопления, горячего и холодного водоснабжения. Разнообразие типоразмеров труб и фитингов позволяет собрать трубопроводные системы различной сложности и конфигурации. Монтаж осуществляется с помощью инструмента, что обеспечивает герметичное соединение. Производство осуществляется на итальянской фабрике.

Аксиальная система. Компания «Дюйм Барнаул» Аксиальная система. Компания «Дюйм Барнаул» Аксиальная система. Компания «Дюйм Барнаул» Аксиальная система. Компания «Дюйм Барнаул» Аксиальная система. Компания «Дюйм Барнаул» Аксиальная система. Компания «Дюйм Барнаул»

Одной из тенденций строительного рынка является применение шумопоглащающих канализационных систем. Система внутренней канализации «СИНИКОН Комфорт Плюс» с высоким значением коэффициента механических потерь в полимерах обеспечивает понижение звукового воздействия на 25 дБ.

Для застройщика и покупателя важно не только своевременная сдача объекта в эксплуатацию, но и дальнейшая надежная его эксплуатация на протяжении всего срока службы.

Готовые к подключению решения пожаротушения и водоснабжения в виде компактных установок в комплекте с насосами Wilo, трубной обвязкой и прибором управления являются оптимальным выбором для многоквартирных домов и используются в зданиях различной высотности.

Внедрение технологий информационного моделирования — еще один тренд в строительстве. Компания Henco сделала ставку на поддержку BIM технологий и предоставляет проектировщикам бесплатное ПО — «Henco Line Placer для Revit». Плагин позволит спроектировать системы отопления или водоснабжения в виртуальном 3D пространстве, получить спецификации продукции.

Компания «Дюйм Барнаул». Анна Зайкова

* «Юни-фитт», «Грин бук», «Пекс»