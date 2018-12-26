Как получить смс-уведомления о посылках от «Почты России»?

Из ответа «Почты России»:
При отправке почтового отправления или денежного перевода по России можно заказать услугу смс-уведомлений. Предусмотрено два вида оповещения для каждого отправления: о прибытии в отделение (полезно для получателя) и о получении адресатом (полезно для отправителя). Уведомление содержит трек-номер отправления и статус доставки.
За каждое смс о движении почтовых отправлений нужно будет заплатить 10 рублей, а при отправлении денежных переводов — 1 рубль за каждое сообщение. Для корпоративных клиентов действует специальный тариф — 7 рублей за смс.
Почта предлагает пользоваться сайтом pochta.ru и мобильным приложением для бесплатного отслеживания отправлений. С помощью приложения можно легко сохранять неограниченное количество отправлений, получать push-уведомления об изменении статусов, отслеживать EMS-отправления.
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