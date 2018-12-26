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Как получить смс-уведомления о посылках от «Почты России»?

Читатель altapress.ru Евгений Николаев поинтересовался, будут ли в 2019 году приходить смс-оповещения от почты о доставке посылок. В 2018 году, по словам мужчины, эту услугу ему не оказывали. Как рассказали в пресс-службе «Почты России», уведомления по смс можно заказать, но за это придется платить.

"Почта России".
"Почта России".
flickr.com/photos/alexyv

Из ответа «Почты России»:

При отправке почтового отправления или денежного перевода по России можно заказать услугу смс-уведомлений. Предусмотрено два вида оповещения для каждого отправления: о прибытии в отделение (полезно для получателя) и о получении адресатом (полезно для отправителя). Уведомление содержит трек-номер отправления и статус доставки.

За каждое смс о движении почтовых отправлений нужно будет заплатить 10 рублей, а при отправлении денежных переводов — 1 рубль за каждое сообщение. Для корпоративных клиентов действует специальный тариф — 7 рублей за смс.

Почта предлагает пользоваться сайтом pochta.ru и мобильным приложением для бесплатного отслеживания отправлений. С помощью приложения можно легко сохранять неограниченное количество отправлений, получать push-уведомления об изменении статусов, отслеживать EMS-отправления.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону: 8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию» либо пользуйтесь кнопками «Задать вопрос», «Пожаловаться» или «Рассказать новость» под любой публикацией на сайте.

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