Как получить смс-уведомления о посылках от «Почты России»?

Читатель altapress.ru Евгений Николаев поинтересовался, будут ли в 2019 году приходить смс-оповещения от почты о доставке посылок. В 2018 году, по словам мужчины, эту услугу ему не оказывали. Как рассказали в пресс-службе «Почты России», уведомления по смс можно заказать, но за это придется платить.