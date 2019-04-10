«Почта России» ввела онлайн-платежи за услуги ЖКХ

«Почта России» на своем сайте запустила платежный сервис в интернете, через который можно удаленно оплатить услуги ЖКХ. Мобильное приложение услугу пока не поддерживает. У банков такая возможность существует уже несколько лет, об этом пишут «Известия».

Сейчас на портале доступна оплата услуг в адрес более чем 3 тыс. поставщиков. В дальнейшем планируется увеличивать их количество, уточнили в компании. Комиссию «Почта России» взимать не планирует, однако ее может брать банк-эквайер. Размер может достигать 2−2,5% от суммы платежа.

Для совершения операции клиенту необходимо выбрать на сайте интересующий его раздел услуг и получателя, указать сумму платежа, ввести реквизиты банковской карты и произвести оплату. Также пользователям будет доступен личный кабинет плательщика, где сохраняется история совершенных платежей. Здесь можно будет запомнить реквизиты банковской карты и создать шаблоны операций.

У сервиса будет возможность сохранения реквизитов платежных карт в Masterpass — сервисе, разработанном компанией MasterСard. Сохранив данные банковской карты, пользователь получает возможность ее дальнейшего использования для совершения платежей на сайтах, отмеченных логотипом Masterpass, без повторного ввода данных карты.

В 2018 году россияне совершили 356 млн платежей в отделениях почтовой связи в адрес поставщиков ЖКУ, уточнили в компании. При этом население все-таки предпочитает оплачивать коммуналку онлайн, а не офлайн, рассказали «Известиям» в крупнейших финансовых организациях.

Например, в Сбербанке через интернет-банк проходят 54% коммунальных платежей и 80% оплат сотовой связи. В банке «Восточный» в отделениях услуги оплачивают только 1% клиентов, остальные 99% — через дистанционные каналы, рассказал директор цифрового бизнеса организации Алексей Казаков.

«Почта России» в этом вопросе сильно припозднилась, считает доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Никита Моисеев. Рынок дистанционной оплаты услуг ЖКХ уже давно заполнен банками и различными другими финансовыми организациями, предоставляющими такой сервис, поэтому почтовому оператору будет крайне сложно отбить у них клиентов. Новым порталом, скорее всего, будут пользоваться те, кто уже сейчас выступает постоянными клиентами российской почты.