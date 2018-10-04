Почти как в «Звездных войнах». В России впервые совершили голографический звонок

26 сентября 2018 года в Москве состоялось событие исторического масштаба — в России впервые совершили голографический звонок в сети 5G. Абоненты, находясь физически в разных местах, могли общаться, наблюдая 3D-голограммы друг друга.

Честь сделать этот звонок первыми выпала гендиректору ПАО «ВымпелКом» («Билайн») Василю Лацаничу и гендиректору Huawei в России Эйдену У. Существующие технологии пока не позволяют транслировать голограммы с телефонов прямо в воздух, поэтому абоненты видели друг друга с помощью очков смешанной реальности (Mixed Reality).

Как это работает

Технология голографического звонка дает возможность абонентам, находящимся физически в разных местах, разговаривать с помощью 3D-голограммы, что создает эффект полноценного присутствия удаленного собеседника. Абонент видит другого человека объемным с помощью MR-очков. Общение происходит в режиме реального времени.

Собеседник при этом находится в комнате, оборудованной 3D-камерами. Совершить такой звонок технически можно из любой точки мира. В перспективе, когда коммерческие сети 5G будут развернуты повсеместно, у абонентов появится возможность совершать голографические звонки из разных точек земного шара и организовывать конференц-связь между группами людей.

Пока голографический звонок выглядит не так эпично, как общение джедаев в «Звездных войнах», но суть их та же — эффект полного присутствия. Цифровые технологии развиваются так стремительно, что можно быть уверенным: момент общения с голограммой человека, зависшей прямо в воздухе, уже не за горами.

В России впервые совершили голографический звонок. ПАО «ВымпелКом»

5G — сеть нового поколения

Технология голографической коммуникации требует высокой пропускной способности и низкого уровня задержки, что при массовом внедрении возможно только в сетях 5G. Для демонстрации использовались частоты из диапазона 26600−27200 МГц, временно выделенные Билайн.

Звонок совершали при помощи коммерчески доступной базовой станции 5G Huawei. В качестве абонентского терминала было выбрано одно из первых коммерчески доступных устройств 5G CPE на базе чипсета Huawei Balong5G01, состоящее из RF-модуля (ODU) и 5G/WiFi роутера (IDU). При демонстрации скорость передачи данных на одно абонентское устройство превысила 2 Гбит/c. Для сравнения, сеть 4G дает скорость от 100 Мбит/с для мобильных абонентов до 1 Гбит/c для стационарных абонентов.

Технологии мобильной связи 5G на порядок сокращают задержки передачи данных по сравнению со стандартом 4.5G, что значительно улучшает пользовательский опыт.

Зачем еще нужна сеть 5G

Билайн и Huawei также показали практический кейс применения технологии 5G в области виртуальной реальности на примере онлайн-трансляции с камеры 360 градусов в VR-шлеме. Эту технологию можно использовать для совершения удаленных путешествий. Так, люди с ограниченными возможностями смогут посетить любую точку мира, буквально «прогуляться» по конкретному месту, а не просто увидеть его на картинке.

Технологии 5G станут настоящим прорывов в развитии телемедицины. Появится возможность передачи на расстояние больших посылок информации (МРТ, КТ-снимков) и их моментального анализа. Пациенту смогут поставить предварительный диагноз не только в клинике, но и на расстоянии.

В перспективе для абонентов станут доступны возможности «виртуального ритейла». Например, клиент «Билайн» сможет посетить салон оператора, подключить тарифный план или купить смартфон, физически находясь у себя дома.

В России впервые совершили голографический звонок. ПАО «ВымпелКом»

Василь Лацанич,

генеральный директор ПАО «ВымпелКом» ( «Билайн»):

Стремительное развитие современных технологий ставит перед операторами приоритетную задачу — обеспечить абонентов качественной мобильной связью на высоких скоростях. «Билайн» уже сейчас готовит свою инфраструктуру сети и ведет исследования в области рационального перехода на технологии поколения 5G. Мы хотим дать понимание нашим абонентам, как такие технологии могут стать частью их повседневной жизни, как они могут упростить и улучшить их пользовательский опыт. Именно поэтому для «Билайн» важно тестировать реальные бизнес-кейсы и исследовать потенциальные клиентские возможности мобильных технологий пятого поколения.

Эйден У,

генеральный директор Huawei в России: