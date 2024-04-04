Почти 100 колодцев закрыли специалисты Барнаульского водоканала

За три месяца этого года в Росводоканал Барнаул поступило 126 заявок горожан об открытых люках.

Специалисты предприятия закрыли или восстановили крышки на 99 колодцах, говорится в сообщении пресс-службы Росводоканала.

В компании считают — весной, в период потепления и активного снеготаяния, горожане сами открывают люки и надеются, что таким образом ускорят пропуск талых вод.

Важно

Делать этого ни в коем случае нельзя — бытовая канализация проходит отдельно от ливневой. И не предназначена для приема талой воды. Но может стать причиной засора на сетях канализации.

Опасность

Открытый люк может стать ловушкой для людей, животных, автомобилей.

Цифра

На обслуживании барнаульского предприятия находится порядка 60 тыс. колодцев.

Куда обращаться

Жители Барнаула и его пригородов могут сообщить об открытых колодцах по тел. 500-101. Или на сайте через кнопку "Увидел открытый люк? Сообщи!"

Ранее в Барнауле девушка, гуляя с питомцем, провалилась в открытый люк. Спасатели вернули пострадавших на поверхность с помощью лестницы. Спасенные от медицинской помощи отказались.

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