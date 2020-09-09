Почти 350 млн рублей сэкономили энергетики, снизив потери на сетях

Компания «Россети Сибирь» за семь месяцев 2020 года сумела снизить потери на сетях и благодаря повышению эффективности сэкономила более 344 млн рублей. Эти средства направят повышение надежности и качества электроснабжения жителей Сибири и Дальнего Востока.

Если говорить о конкретных цифрах, то как отмечают энергетики, с начала текущего года снижение потерь электроэнергии в сетях на всей территории присутствия компании «Россети Сибирь» составило 166 миллионов киловатт-часов (кВт·ч).

Это 0,49% всего отпуска электроэнергии. В данном случае речь идет обо всех видах потерь — как коммерческих, так и технологических.

Что касается непосредственно Алтайского края, то в этой зоне обслуживания регионального филиала «Россети Сибирь» снижение потерь составило 22 млн кВт·ч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В компании особо подчеркивают, что энергетики каждый год вкладывают средства и силы в борьбу с потерями электроэнергии. В числе эффективных мер — установка интеллектуальных приборов учета и проведение рейдовых мероприятий по выявлению бездоговорного потребления электричества.

Так, в этом году специалисты компании выявили почти 2,5 тысячи фактов неучтенного потребления электроэнергии. На Алтайский край за этот же период приходится более 80 подобных случаев.

«Работа в рамках программы цифровизации сетей, оснащение сетей современными интеллектуальными приборами учета электроэнергии позволяют с высокой степенью точности определить участки и даже конкретных потребителей с явными нарушениями энергопотребления. Диагностика сети выявляет не только зоны с высоким уровнем потерь на энергокарте региона, но и причины этого дисбаланса. Кроме того, „умные“ приборы учета дают возможность, например, удаленно ограничивать подачу электроэнергии для злостных неплательщиков. Внедрение информационной системы комплексного учета электроэнергии позволяет повысить процент автоматизации, благодаря чему положительная динамика по снижению потерь в сетях будет продолжена», — добавляют в «Россети Сибирь».

В прошлом году несколько филиалов Россети Сибирь получили публичное признание, став лучшими по борьбе с потерями электроэнергии в России.

В ТОП-20 попал филиал «Алтайэнерго». Есть все основания полагать, что этот тренд будет продолжен и в рейтинге 2020 года.