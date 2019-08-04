Почти 40 тысяч барнаульцев на несколько дней останутся без горячей воды

- С 9.00 5 августа до 9.00 6 августа — 19 домов, детский сад и школу в микрорайоне Дружный;
- С 9.00 5 августа до 9.00 6 августа — 2 дома по адресу Павловский тракт, 60 и 60а;
- С 9.00 5 августа до 9.00 6 августа — 78 многоквартирных домов, 2 детских сада, школа и административное здание микрорайона Жилплощадка;
- С 9.00 5 августа до 9.00 8 августа — 96 многоквартирных домов, 5 детских садов, поликлиника, больница, 2 школы и 4 административных зданий в микрорайонах Жилплощадка и ВРЗ.
Также продолжаются работы на участках, требующие временное ограничение ресурса:
- до 9.00 19 августа — 5 многоквартирных домов 202 частных дома в границах улиц Советской Армии и Транзитной, проездов Ракетного и Контурного.
Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства.