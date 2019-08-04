Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 августа 19°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель

Почти 40 тысяч барнаульцев на несколько дней останутся без горячей воды

Из-за тепловых сетей с 5 августа временно ограничат подачу горячего водоснабжения для части домов Индустриального, Железнодорожного и Октябрьского районов Барнаула. В зону отключения горячей воды попадают 38 702 жителя города.

Кастрюли.
Кастрюли.
CC0
  • С 9.00 5 августа до 9.00 6 августа — 19 домов, детский сад и школу в микрорайоне Дружный;
  • С 9.00 5 августа до 9.00 6 августа — 2 дома по адресу Павловский тракт, 60 и 60а;
  • С 9.00 5 августа до 9.00 6 августа — 78 многоквартирных домов, 2 детских сада, школа и административное здание микрорайона Жилплощадка;
  • С 9.00 5 августа до 9.00 8 августа — 96 многоквартирных домов, 5 детских садов, поликлиника, больница, 2 школы и 4 административных зданий в микрорайонах Жилплощадка и ВРЗ.

Также продолжаются работы на участках, требующие временное ограничение ресурса:

  • до 9.00 19 августа — 5 многоквартирных домов 202 частных дома в границах улиц Советской Армии и Транзитной, проездов Ракетного и Контурного.

Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость