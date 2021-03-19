Почти в 100 селах Алтайского края появился высокоскоростной интернет 4G от «МегаФона»

В 2020 году оператор «МегаФон» реализовал масштабный проект в селах Алтайского края — построил там сеть мобильной связи 4G. Благодаря этому 250 тысяч сельских жителей получили доступ к высокоскоростному интернету. В среднем он стал в 10 раз быстрее, чем прежде.

Строительство нового покрытия LTE в 2020 году охватило практически всю территорию Алтайского края: от севера — поселка Волчно-Бурлинское, до юга — села Староалейское. Самая восточная точка — поселок Солтон, на западе — Бурла.

На территории, где впервые появился 4G «МегаФона», работают более 90 школ. Сельские учителя, школьники и их родители теперь могут комфортно пользоваться электронным журналом, дистанционными уроками и мгновенно отправлять в родительских чатах не только домашние задания, но и видеопоздравления.

Со скоростями 4G приложение «Госуслуги» скачивается на смартфон за десять секунд, а новая серия любимого сериала — за пять минут. Такие скорости стали доступны даже в небольших селах. Например, в Бешенцево Первомайского района, где живет всего около 150 человек.

Дмитрий Сидоренко,

директор Алтайского отделения «МегаФона»:

— По итогам 2020 года мы увеличили покрытие нашей сети 4G в Алтайском крае почти на 40%. Это позволило жителям большого числа отдаленных поселков по-новому взглянуть на скорости мобильного интернета, которые теперь сопоставимы с обычным проводным доступом. Для школьников и подростков быстрый доступ в сеть позволяет сократить «цифровое неравенство», открывает доступ к онлайн-библиотекам, познавательным видеоурокам и другому образовательному контенту, которым уже пользуются их сверстники, проживающие в мегаполисе.

Также за счет установки дополнительных базовых станций скорости мобильного интернета увеличились в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске, Алейске, Белокурихе, Заринске, Камне-на-Оби, Змеиногорск, Яровом и крупных районных центрах края: Шипуново, Кулунде, Ключах, Хабарах, Залесово, Топчихе, Троицком, Павловске, Завьялово.