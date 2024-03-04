Почти 900 засоров на сетях устранили специалисты Росводоканал Барнаул с начала года

Барнаульский водоканал за два месяца 2024 года уже устранил 848 засоров на сетях канализации. В основном «трофеями» сотрудников становятся смытые в унитаз салфетки.

Барнаульский водоканал за два месяца 2024 года уже устранил 848 засоров на сетях канализации. Фото предоставлено компанией «Росводоканал Барнаул».