Под Новосибирском прокуратура закрыла ТЦ «Марии-Ра»

Закрывшийся торговый центр расположен в рабочем поселке Краснообск на ул. Западная, 200. Здание построено в фирменном стиле сети из разноцветных сэндвич-панелей и не имеет специального названия. Якорным ритейлером выступает «Мария-Ра». Также в ТЦ размещаются DNS, «Фэмили», магазин канцтоваров и другие торговые точки.
На сайте прокуратуры сказано, что собственника здания ПФК «Мария-Ра» уже привлекали к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. Районная прокуратура вносила директору общества представление. Ритейлер не устранил выявленные нарушения, поэтому суд решил закрыть торговый центр.