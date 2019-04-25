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Потребитель

Под Новосибирском прокуратура закрыла ТЦ «Марии-Ра»

По решению суда под Новосибирском временно закрыто здание торгового центра «Мария-Ра». Собственнику предписали устранить нарушения требований противопожарной безопасности, сообщает прокуратура Новосибирской области.

"Марии-Ра".
"Марии-Ра".
Михаил Хаустов
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Потребитель

Закрывшийся торговый центр расположен в рабочем поселке Краснообск на ул. Западная, 200. Здание построено в фирменном стиле сети из разноцветных сэндвич-панелей и не имеет специального названия. Якорным ритейлером выступает «Мария-Ра». Также в ТЦ размещаются DNS, «Фэмили», магазин канцтоваров и другие торговые точки.

На сайте прокуратуры сказано, что собственника здания ПФК «Мария-Ра» уже привлекали к административной ответственности за нарушения требований пожарной безопасности. Районная прокуратура вносила директору общества представление. Ритейлер не устранил выявленные нарушения, поэтому суд решил закрыть торговый центр.

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