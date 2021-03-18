Подарите свою заботу: посетители магазинов «Мария-Ра» смогут принять участие в сборе кормов для животных из приютов

В рамках благотворительной программы «Подари свою заботу» в магазинах «Мария-Ра» будут установлены специальные короба, в которые покупатели в любое время смогут пожертвовать продукцию для кошек и собак, живущих в приютах. По мере наполнения боксов волонтеры будут забирать корма и направлять их в шесть приютов для бездомных животных.
Юлия Назарова,
президент БФ «Фонд продовольствия «Русь»:
— При поддержке партнеров БФ «Фонд продовольствия «Русь» начал развитие отдельного направления помощи — передачи кормов в приюты для бездомных животных. Установка специальных коробов для приема кормов от покупателей позволяет людям совершить добрый поступок во время обычного похода в магазин — что является удобной и легкой механикой. Продукты из коробов забирают волонтеры Фонда и доставляют их в ранее согласованные приюты.
Колтакова Леся,
руководитель управления службы маркетинга торговой сети Мария-Ра:
— В 2020 году мы запустили первый проект, направленный на поддержку бездомных животных, в десяти магазинах Мария-Ра в Барнауле и получили невероятно позитивный отклик от покупателей. С тех пор десятки покупателей обратились к нам с просьбой расширить географию акции и установить короба по сбору кормов для животных в других городах присутствия сети. Сегодня мы совместно с партнерами расширяем границы проекта. Теперь наши покупатели в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях также, как и в Барнауле смогут внести свой вклад в поддержку бездомных питомцев.
Анастасия Тимошина,
вице-президент по корпоративным отношениям Mars Petcare в России:
— Мы в Mars Petcare стремимся делать мир для домашних животных лучше. Одним из важных шагов на пути к этой Цели мы видим решение проблемы бездомности, поэтому помощь животным в приютах была и остается нашей ключевой задачей. Мы последовательно реализуем волонтерские программы и передаем корма для питомцев в приюты (в 2020 году было передано более 120 тонн наших продуктов). Мы знаем, что тысячи россиян помогают приютским животным и хотим поддержать это движение, через масштабный проект с «Марией-Ра» и фондом «Русь». Вместе с нашими партнерами мы делаем помощь приютам простой и доступной, ведь далеко не у всех есть возможность регулярно выезжать в приюты, а помочь хотят многие. Мы вместе делаем мир для домашних животных лучше.
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