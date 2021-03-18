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Подарите свою заботу: посетители магазинов «Мария-Ра» смогут принять участие в сборе кормов для животных из приютов

Компания Мария-Ра, Mars Petcare и фонд продовольствия «Русь» запускают совместную благотворительную программу по сбору кормов для бездомных животных. До 31 мая 2022 года покупатели 40 магазинов сети в Новосибирске, Барнауле, Кемерове и Томске смогут принять участие в программе и пожертвовать корм подопечным приютов своего города.

Бездомные животные.
Бездомные животные.
СС0

В рамках благотворительной программы «Подари свою заботу» в магазинах «Мария-Ра» будут установлены специальные короба, в которые покупатели в любое время смогут пожертвовать продукцию для кошек и собак, живущих в приютах. По мере наполнения боксов волонтеры будут забирать корма и направлять их в шесть приютов для бездомных животных.

Юлия Назарова,
президент БФ «Фонд продовольствия «Русь»:

— При поддержке партнеров БФ «Фонд продовольствия «Русь» начал развитие отдельного направления помощи — передачи кормов в приюты для бездомных животных. Установка специальных коробов для приема кормов от покупателей позволяет людям совершить добрый поступок во время обычного похода в магазин — что является удобной и легкой механикой. Продукты из коробов забирают волонтеры Фонда и доставляют их в ранее согласованные приюты.

Колтакова Леся,
руководитель управления службы маркетинга торговой сети Мария-Ра:

— В 2020 году мы запустили первый проект, направленный на поддержку бездомных животных, в десяти магазинах Мария-Ра в Барнауле и получили невероятно позитивный отклик от покупателей. С тех пор десятки покупателей обратились к нам с просьбой расширить географию акции и установить короба по сбору кормов для животных в других городах присутствия сети. Сегодня мы совместно с партнерами расширяем границы проекта. Теперь наши покупатели в Томской, Новосибирской и Кемеровской областях также, как и в Барнауле смогут внести свой вклад в поддержку бездомных питомцев.

Анастасия Тимошина,
вице-президент по корпоративным отношениям Mars Petcare в России:

— Мы в Mars Petcare стремимся делать мир для домашних животных лучше. Одним из важных шагов на пути к этой Цели мы видим решение проблемы бездомности, поэтому помощь животным в приютах была и остается нашей ключевой задачей. Мы последовательно реализуем волонтерские программы и передаем корма для питомцев в приюты (в 2020 году было передано более 120 тонн наших продуктов). Мы знаем, что тысячи россиян помогают приютским животным и хотим поддержать это движение, через масштабный проект с «Марией-Ра» и фондом «Русь». Вместе с нашими партнерами мы делаем помощь приютам простой и доступной, ведь далеко не у всех есть возможность регулярно выезжать в приюты, а помочь хотят многие. Мы вместе делаем мир для домашних животных лучше.

Боксы для помощи приютам установлены в магазинах Мария-Ра по адресам >>

г. Барнаул:

  • ул. Малахова, 62
  • Павловский тракт, 223
  • ул. Белинского, 12 (п. Южный)
  • гпр. Красноармейский, 58
  • ул. Попова, 70д

г. Кемерово:

  • пр. Октябрьский, 97а
  • ул. Двужильного, 32
  • пр. Октябрьский, 56
  • пр. Октябрьский, 80
  • бульвар Строителей, 33

г. Краснообск рп:

  • ул. Западная 20
  • 207

г. Новосибирск:

  • ул. Б. Богаткова, 251
  • ул. Челюскинцев, 18/2
  • ул. Есенина, 41
  • ул. Никитина, 64
  • ул. Б. Богаткова, 248
  • ул. Софийская, 1
  • ул.Геодезическая, (61)/ Карла Маркса, 37/2
  • ул. Кропоткина, 130/5
  • ул. Забалуева, 51
  • ул. Волховская, 28
  • ул. Горская, 93
  • ул. Первомайская, 236/1
  • ул. Сержанта Коротаева, 5
  • ул. Высоцкого, 41/1
  • ул. Селезнева, 46/1
  • ул. Демакова, 20
  • ул. Большая, 644/1
  • ул. Спортивная, 17/1
  • ул. Новосибирская, 20/1
  • ул. Широкая, 1
  • Красный проспект, 96
  • ул. Крылова, 53/1
  • ул. Трикотажная, 63

г. Томск:

  • ул. Смирнова, 15
  • Иркутский тракт, 110а
  • ул. Герасименко, 1/19
  • ул. Фрунзе, 112
  • ул. Иркутский тракт, 179а
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