Подарок для любящих сердец от Алтайского филиала РСХБ

Изделия выполнены из серебра 925/1000 пробы, отличаются безукоризненным качеством чеканки и высоким уровнем художественного оформления. Каждая монета вложена в футляр и имеет сертификат подлинности.
Владимир Богданов,
директор Алтайского филиала:
Спрос на монеты постоянно растет, поэтому их ассортимент расширяется. Сегодня в филиале представлено 160 наименований. Это не только прекрасный подарок к знаковому событию родных, друзей или партнеров, но и надежная инвестиция.
Более подробную информацию об ассортименте и котировках монет из драгметаллов можно получить на сайте www.rshb.ru или по телефону: 8 (3852) 53-89-44.
Источник: АО «Россельхозбанк»