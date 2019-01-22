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Подарок для любящих сердец от Алтайского филиала РСХБ

В Алтайский филиал Россельхозбанка поступили памятные серебряные монеты: «Рожденный быть счастливым-18» (Камерун), «Любви и счастья-18» (Камерун), «Венчание-18» (Камерун), «Любовь навсегда-18» (Токелау). Они могут стать достойным подарком для влюбленных на свадьбу или венчание, ко дню рождения ребенка.

Монеты из серебра.
Монеты из серебра.
Источник: АО «Россельхозбанк»

Изделия выполнены из серебра 925/1000 пробы, отличаются безукоризненным качеством чеканки и высоким уровнем художественного оформления. Каждая монета вложена в футляр и имеет сертификат подлинности.

Владимир Богданов,
директор Алтайского филиала:

Спрос на монеты постоянно растет, поэтому их ассортимент расширяется. Сегодня в филиале представлено 160 наименований. Это не только прекрасный подарок к знаковому событию родных, друзей или партнеров, но и надежная инвестиция.

Более подробную информацию об ассортименте и котировках монет из драгметаллов можно получить на сайте www.rshb.ru или по телефону: 8 (3852) 53-89-44.

Источник: АО «Россельхозбанк»

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