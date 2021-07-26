Летом, конечно, приятнее всего проводить время на свежем воздухе: это идеальная пора для походов и пикников, к тому же так приятно порыбачить на берегу реки или озера под теплым солнцем! Если вы собираетесь провести свои выходные таким образом (и зарядиться бодростью на всю рабочую неделю), не забудьте заглянуть в ближайший «Галамарт». С 21 по 27 июля здесь действует акция «Второй товар за 1 рубль» на товары для летней рыбалки, кемпинга и туризма.

Рыболовы оценят бренд AZOR Fishing, который год от года прочно удерживает лидерские позиции не только среди новичков, но и среди профессионалов. Широкий ассортимент, постоянные новинки, современные технологии и материалы — и никаких переплат!

В «Галамарте» вас ждет полная экипировка для летней рыбалки: можно взять различные аксессуары по отдельности или готовые рыболовные комплекты, пополнить запасы приманок, поплавков и грузил, в общем, закупиться на весь сезон (и не один) вперед.

А для любителей летних походов — множество аксессуаров для кемпинга и туризма: палатки, спальники, ножи и целые туристические наборы, термосумки и рюкзаки. Все для того, чтобы на природе ничего не застало врасплох: составьте список желаний заранее, приобретите все по нему и получайте от походов и пикников только удовольствие!

В конце концов, от выгодного шопинга и впечатления останутся только приятные, а различные туристические аксессуары сослужат добрую службу жарким летом, да и в другие сезоны тоже. Кстати, акций в народном магазине еще очень много, и каждый день новые: следите за новостями и покупайте выгодно каждый день.

Телефон: 8−800−25−000−25

Сайт: galamart.ru

* Организатор акции: ИП Невежин И.И. (ОГРНИП 316965800170511).

Акция «Второй товар за 1 рубль» на товары для летней рыбалки, кемпинга и туризма действует в розничных магазинах «Галамарт» с 21 по 27 июля 2021 г.

Акция не действует на газовые горелки и плиты.

Подробнее об организаторе и условиях проведения акции, количестве призов, месте и порядке их получения можно ознакомиться по телефону 8−800−25−000−25.

Фото предоставлено сетью магазинов «Галамарт»