Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 февраля -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Потребитель
21

Подарок от Россельхозбанка для настоящих мужчин

Алтайский филиал Россельхозбанка предлагает жителям Алтайского края и Республики Алтай приобрести подарки для своих самых дорогих людей — защитников Отечества — монеты «На страже Отечества» и «Защитники Отечества-19 (Пограничник)».

Монета «На страже Отечества» представляет собой рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации и надписью «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамленной с обеих сторон сдвоенными ромбами. Номинал монеты «3 РУБЛЯ». На обратной стороне монеты — рельефное изображение русских воинов в доспехах, с ручными пищалями и стягом с изображением святого Георгия Победоносца, на фоне силуэтов лучников войск противника (слева) и русских воинов (справа), внизу вдоль канта — надпись: «НА СТРАЖЕ ОТЕЧЕСТВА».

На лицевой стороне (аверс) монеты «Защитники Отечества» на зеркальном поле по кругу вдоль канта расположена надпись «REPUBLIC OF CAMEROON», в центре герб Республики Камерун (рельеф). В центре реверса монеты «Защитники Отечества» изображен пограничник с собакой (рельеф) на фоне природного ландшафта и вышки (цветная печать). Номинал монеты 1000 FRA CFA.

Изделия выполнены из серебра 999/1000 пробы, отличаются безукоризненным качеством чеканки. Каждая монета вложена в футляр и имеет сертификат подлинности.

Владимир Богданов,
директор Алтайского филиала:

Обычно женщинам бывает очень сложно подобрать для своих мужчин подарок на такой мужественный праздник, поэтому тематические монеты могут стать ценным и приятным подарком для сильной половины человечества.

Более подробную информацию об ассортименте и котировках монет из драгметаллов можно получить на сайте www.rshb.ru или по телефону: 8 (3852) 53-89-72.

Источник: АО «Россельхозбанк»

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость