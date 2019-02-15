Подарок от Россельхозбанка для настоящих мужчин

Монета «На страже Отечества» представляет собой рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации и надписью «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», обрамленной с обеих сторон сдвоенными ромбами. Номинал монеты «3 РУБЛЯ». На обратной стороне монеты — рельефное изображение русских воинов в доспехах, с ручными пищалями и стягом с изображением святого Георгия Победоносца, на фоне силуэтов лучников войск противника (слева) и русских воинов (справа), внизу вдоль канта — надпись: «НА СТРАЖЕ ОТЕЧЕСТВА».
На лицевой стороне (аверс) монеты «Защитники Отечества» на зеркальном поле по кругу вдоль канта расположена надпись «REPUBLIC OF CAMEROON», в центре герб Республики Камерун (рельеф). В центре реверса монеты «Защитники Отечества» изображен пограничник с собакой (рельеф) на фоне природного ландшафта и вышки (цветная печать). Номинал монеты 1000 FRA CFA.
Изделия выполнены из серебра 999/1000 пробы, отличаются безукоризненным качеством чеканки. Каждая монета вложена в футляр и имеет сертификат подлинности.
Владимир Богданов,
директор Алтайского филиала:
Обычно женщинам бывает очень сложно подобрать для своих мужчин подарок на такой мужественный праздник, поэтому тематические монеты могут стать ценным и приятным подарком для сильной половины человечества.
Более подробную информацию об ассортименте и котировках монет из драгметаллов можно получить на сайте www.rshb.ru или по телефону:
Источник: АО «Россельхозбанк»