Подержанный автомобиль в кредит: подробная инструкция для заемщика

Дадут ли кредит на подержанное авто?
Кредитные программы, рассчитанные на приобретение автомобилей с пробегом, есть у разных банков. Условия для получения заемных средств несколько ограничены (по сравнению с новыми авто). Какие ограничения со стороны банков могут быть:
- по возрасту (некоторые учреждения готовы дать кредит только на авто, возраст которого не превышает 5−10 лет);
- по странам производителям (на поддержанные авто европейских брендов заемные средства предоставляют охотнее, чем, например, на китайские);
- по пробегу. Ограничения могут касаться, в том числе километража.
Кроме того, при покупке поддержанного авто взнос обычно выше, чем в том случае, если вы приобретаете новую машину.
Какие документы понадобятся?
Взять кредит на б/у автомобиль в салоне обычно проще, поскольку банки больше доверяют именно таким клиентам. Документов нужно относительно немного. В целом, условия выглядят так:
- действующий паспорт гражданина РФ;
- справка о доходах и копия трудовой книжки (требуют не всегда);
- возраст (минимальный равен 18−21 году, максимальный 55−60).
При заключении сделки чаще всего требуется оформление полиса КАСКО. Иногда такое условие отсутствует, но и процентная ставка по кредитному договору в этом случае выше.
Могут ли отказать в кредите?
Отказать в получении автокредита на покупку поддержанного авто могут по нескольким причинам:
- несоответствие по возрасту;
- невозможность подтвердить доход или недостаточный его уровень;
- ошибки при оформлении заявки.
Также отказ можно получить, если у вас нет достаточной суммы для оплаты первоначального взноса. В этом случае можно подобрать более бюджетную модель автомобиля.
Можно ли воспользоваться льготными программами кредитования при покупке поддержанного авто? — популярный вопрос среди тех, кто находится в поиске б/у машины. К сожалению, воспользоваться «особыми» условиями и субсидированными государством ставками можно только при приобретении нового авто. Однако, специальные программы, позволяющие сэкономить, бывают и в салонах.
Где купить авто в кредит?
Большой выбор поддержанных авто по адекватным ценам в СПб вам предлагает автодилер «Максимум». Большое число машин в наличии, опытные специалисты и гибкие финансовые инструменты — залог того, что вы не покинете дилера без долгожданного авто! Доступны популярные модели Audi, Honda, Ford, Mitsubishi, KIA, Hyundai, Genesis и других марок. Возможен расчет наличными, с использованием кредитных средств, безналичным способом, а также по Trade-in*.
*Trade in — это услуга по приему старого автомобиля в счёт покупки нового.
4CQwVszH9pSXMERFgqD