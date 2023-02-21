Подержанный автомобиль в кредит: подробная инструкция для заемщика

Те, у кого нет желания или возможности приобрести новую машину, выбирают более доступные автомобили с пробегом . Но как быть, если средств на покупку все равно не хватает? В этом случае выручит автокредитование. Как оформить кредит на подержанную машину, рассмотрим ниже.

Дадут ли кредит на подержанное авто?

Кредитные программы, рассчитанные на приобретение автомобилей с пробегом, есть у разных банков. Условия для получения заемных средств несколько ограничены (по сравнению с новыми авто). Какие ограничения со стороны банков могут быть:

по возрасту ( некоторые учреждения готовы дать кредит только на авто , возраст которого не превышает 5−10 лет);

некоторые учреждения готовы дать кредит только на авто возраст которого не превышает 5−10 лет); по странам производителям ( на поддержанные авто европейских брендов заемные средства предоставляют охотнее , чем , например , на китайские);

на поддержанные авто европейских брендов заемные средства предоставляют охотнее чем например на китайские); по пробегу. Ограничения могут касаться , в том числе километража.

Кроме того, при покупке поддержанного авто взнос обычно выше, чем в том случае, если вы приобретаете новую машину.

Какие документы понадобятся?

Взять кредит на б/у автомобиль в салоне обычно проще, поскольку банки больше доверяют именно таким клиентам. Документов нужно относительно немного. В целом, условия выглядят так:

действующий паспорт гражданина РФ;

справка о доходах и копия трудовой книжки ( требуют не всегда);

требуют не всегда); возраст ( минимальный равен 18−21 году , максимальный 55−60).

При заключении сделки чаще всего требуется оформление полиса КАСКО. Иногда такое условие отсутствует, но и процентная ставка по кредитному договору в этом случае выше.

Могут ли отказать в кредите?

Отказать в получении автокредита на покупку поддержанного авто могут по нескольким причинам:

несоответствие по возрасту;

невозможность подтвердить доход или недостаточный его уровень;

ошибки при оформлении заявки.

Также отказ можно получить, если у вас нет достаточной суммы для оплаты первоначального взноса. В этом случае можно подобрать более бюджетную модель автомобиля.

Можно ли воспользоваться льготными программами кредитования при покупке поддержанного авто? — популярный вопрос среди тех, кто находится в поиске б/у машины. К сожалению, воспользоваться «особыми» условиями и субсидированными государством ставками можно только при приобретении нового авто. Однако, специальные программы, позволяющие сэкономить, бывают и в салонах.

Где купить авто в кредит?

Большой выбор поддержанных авто по адекватным ценам в СПб вам предлагает автодилер «Максимум». Большое число машин в наличии, опытные специалисты и гибкие финансовые инструменты — залог того, что вы не покинете дилера без долгожданного авто! Доступны популярные модели Audi, Honda, Ford, Mitsubishi, KIA, Hyundai, Genesis и других марок. Возможен расчет наличными, с использованием кредитных средств, безналичным способом, а также по Trade-in*.

*Trade in — это услуга по приему старого автомобиля в счёт покупки нового.

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