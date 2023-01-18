18 января
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Потребитель

Поднять акциз на табачные изделия планируют с марта 2023 года

Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, согласно которым произойдет внеплановое повышение акциза на сигареты, папиросы и жидкость для вейпа с 1 марта 2023 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сигарета.
Сигарета.
unsplash.com

Акциз на сигареты

Министерство предлагает с 1 марта до 31 декабря 2023 года повысить ставку на 2%.

На данный момент акциз на сигареты и папиросы составляет 2 552 рубля. После повышения цена будет составлять до 2 603 рубля за тысячу штук, плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены.

Обещают, что акциз не поднимется выше 3 536 рублей за тысячу штук.

Также планируют увеличить ставку на 2024 год. Акциз может составить 2 707 рублей.

Сигарета.
Сигарета.
СС0.

Табак для систем нагревания

Сразу на 10,6% планируют повысить акциз на табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания (системы нагревания табака, СНТ).

Предлагается с 1 марта установить ставку на 2023 год на уровне 8 669 рублей за 1 кг. На 2024 год — на уровне 9 016 рублей за 1 кг.

Электронная сигарета.
Электронная сигарета.
pixabay.com.

Жидкость для вейпа

Минфин готов пойти на реформу взимания акцизов с электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и оставить акциз на содержащуюся в них жидкость.

Акциз повысят на 11% и установят на уровне 20 рублей за 1 мл. В 2024 году акциз может составить 21 рубль.

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