Срочно меняют состав популярного продукта российские производители йогуртов

Производители йогуртов в России жалуются на нехватку сырья, пишет « Коммерсантъ ». Это случилось из-за санкций.

Производители опасаются нехватки пищевых модифицированных крахмалов, которые в пудингах и йогуртах используют как загустители. Загустители в основном импортировали из западных стран.

Эксперты уверяют — пока проблему с нехваткой сырья удается решать с помощью изменения рецептур и роста себестоимости, пишет Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что Danone покидает российский рынок. Danone в России представлен брендами «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «Bio Баланс», «Актуаль», «Смешарики», Alpro, Bebelac, «Растишка», «Тема», Nutrilon, «Малютка» и Evian.