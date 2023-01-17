17 января
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Потребитель

Срочно меняют состав популярного продукта российские производители йогуртов

Производители йогуртов в России жалуются на нехватку сырья, пишет «Коммерсантъ». Это случилось из-за санкций.

Йогурт Danone.
Йогурт Danone.
СС0

Производители опасаются нехватки пищевых модифицированных крахмалов, которые в пудингах и йогуртах используют как загустители. Загустители в основном импортировали из западных стран.

Эксперты уверяют — пока проблему с нехваткой сырья удается решать с помощью изменения рецептур и роста себестоимости, пишет Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что Danone покидает российский рынок. Danone в России представлен брендами «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «Bio Баланс», «Актуаль», «Смешарики», Alpro, Bebelac, «Растишка», «Тема», Nutrilon, «Малютка» и Evian.

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