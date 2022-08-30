За маму, папу и желудок. Барнаульский врач рассказал, что есть от утренней тошноты

Не засовывать печеньку
Вердикт доктора однозначен — завтракать необходимо.
Денис Фуголь,
врач-гастроэнтеролог:
Во-первых, сон — это активный процесс, во время которого организм тратит энергию. Во-вторых, нам нужны силы для выполнения всех дневных задач. Кстати, это касается и взрослых, и детей. Первым необходимо работать, вторым — учиться, играть и расти.
Если не получить утром порцию энергии в виде пищи, метаболизм нарушается.
Денис Фуголь,
врач-гастроэнтеролог:
Происходит дефицит нутриентов. В конце концов, в организме образуется ацетон. Он и дает чувство тошноты и вялости после пробуждения. Поэтому «кусок в горло не лезет». Решение одно — постепенно вводить завтрак в рацион.
Пропускать утреннюю трапезу вредно еще и потому, что есть риск переесть вечером, чтобы добрать нужные калории.
Доктор констатирует: «За ночь организм просто не успевает качественно переработать все съеденное и откладывает его в жир».
Сладкие перекусы печеньем или шоколадом — тоже зло. Только «пустые» калории и холестерин.
Формула завтрака
Грамотный завтрак должен состоять из белков, жиров и углеводов, которые организм может легко усвоить с утра.
Хорошо подходят варенные яйца или мясо; омлет или молочная каша.
Кстати, последнюю есть совсем не обязательно. Вполне можно заменить чем-то другим. Однако злаки обязательно должны присутствовать в утренней тарелке.
Хотя бы в виде булочки. Еще — сладкий кофе, чай или какао. Такой напиток обеспечит необходимыми углеводами и поможет проснуться.