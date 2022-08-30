За маму, папу и желудок. Барнаульский врач рассказал, что есть от утренней тошноты

Для многих тошнота после пробуждения — неизменный спутник утра. Барнаульский гастроэнтеролог, доцент кафедры пропедевтики детских болезней АГМУ, к.м.н. Денис Фуголь рассказал altapress.ru, как распрощаться с этой проблемой и чем завтракать, чтобы не переедать за ужином.

Не засовывать печеньку

Вердикт доктора однозначен — завтракать необходимо.

Денис Фуголь,

врач-гастроэнтеролог:

Во-первых, сон — это активный процесс, во время которого организм тратит энергию. Во-вторых, нам нужны силы для выполнения всех дневных задач. Кстати, это касается и взрослых, и детей. Первым необходимо работать, вторым — учиться, играть и расти.

Если не получить утром порцию энергии в виде пищи, метаболизм нарушается.

Денис Фуголь.

Денис Фуголь,

врач-гастроэнтеролог:

Происходит дефицит нутриентов. В конце концов, в организме образуется ацетон. Он и дает чувство тошноты и вялости после пробуждения. Поэтому «кусок в горло не лезет». Решение одно — постепенно вводить завтрак в рацион.

Пропускать утреннюю трапезу вредно еще и потому, что есть риск переесть вечером, чтобы добрать нужные калории.

Яичница. Завтрак. CC0

Доктор констатирует: «За ночь организм просто не успевает качественно переработать все съеденное и откладывает его в жир».

Сладкие перекусы печеньем или шоколадом — тоже зло. Только «пустые» калории и холестерин.

Формула завтрака

Грамотный завтрак должен состоять из белков, жиров и углеводов, которые организм может легко усвоить с утра.

Хорошо подходят варенные яйца или мясо; омлет или молочная каша.

Кстати, последнюю есть совсем не обязательно. Вполне можно заменить чем-то другим. Однако злаки обязательно должны присутствовать в утренней тарелке.

Кофе. Дмитрий Лямзин.

Хотя бы в виде булочки. Еще — сладкий кофе, чай или какао. Такой напиток обеспечит необходимыми углеводами и поможет проснуться.