Сладкие «эндорфины». Где поесть мороженое в Барнауле, чтобы стать счастливее

В «Дамиани» можно заказать 50-граммовое мороженое за 125 рублей. Вот какие есть вкусы: шоколадное, арахисовое, пломбир, клубничное, фисташковое и «Сникерс». А еще здесь продают сорбет из замороженных ягод и фруктов, в том числе манговый и грушевый.
Адрес: пр. Строителей, 33.
В Burger King предлагают сливочный рожок в вафельном стаканчике за 44,99 рублей, а также холодное лакомство с разными топпингами (джемами — Прим. ред.) и начинками: с кусочками песочного печенья (149,99 рублей), клубничным или шоколадным соусом (119,99−129,99 рублей).
Адреса: пр. Строителей, 117; пр. Ленина, 102в; Павловский тракт, 188; ул. Балтийская, 16.
В ассортименте этой сети — более 70 видов сладкого угощения: бабл-гам, малина-гранат, с розовым грейпфрутом, смородиновое, с йогуртом и вишней, лимонное, вишня-черешня, черника-голубика и другие.
Кстати, вес десерта варьируется от 60 граммов аж до 1,3 кг.
Адреса: пр. Строителей, 117; ул. Попова, 82; ул. Мало-Олонская, 82; ул. Малахова, 86в.
В «Месте пасты» мороженое стоит 200 рублей за 200 граммов, а сорбет — фруктовый и ягодный — 250 рублей за 150 граммов. Однако в меню ресторана не уточняют, какие именно вкусы у десертов.
Адрес: ул. Интернациональная, 72.
Во «Вкусно — и точка» (бывшем «Макдоналдс») можно найти вафельный рожок от 40, а с карамелью, клубникой и шоколадом — от 85 рублей.
Адрес: ул. Малахова, 86в; пр. Строителей, 117; Павловский тракт, 251а.
В этом заведении тоже подают «мороженку» с интересными добавками — шоколадно-ореховое, персиковое и шоколадно-банановое за 139, а с клубникой за 129 рублей. Кроме того, тут продается блинный штрудель с яблоками, абрикосовым конфитюром, пломбиром и посыпкой из грецких орехов (185 рублей).
Адреса: ул. Мерзликина, 7; ул. Власихинская, 67; ул. Пионеров, 32а; пр. Ленина, 2б; пр. Космонавтов, 6в.
В Bambino есть сорбет, усыпанный малиной, и сырное мороженое. Представлены такие вкусы: дыня, персик, банан, киви и тирамису. Кстати, их можно сочетать друг с другом, а также — с шоколадом и печеньем.
Кроме того, в меню включен напитки: тархун, безалкольный мохито, лимонады «клубника-лайм» и «манго-маракуйя».
Адреса: Павловский тракт, 188; пр. Строителей, 117.
В киосках «Русского холода» множество наименований — фруктовый лед, фисташковые рожки, сливочное и ванильное, со сгущенкой, карамелью и шоколадной крошкой. Особую ностальгию вызывают «Забава» и детское мороженое «Нюша» с вареньем. Цены начинаются примерно от 30 рублей.
Адреса: пр. Красноармейский, 133; ул. 40 лет Октября; пр. Ленина, 157; ул. Молодежная, 50; ул. Энтузиастов, 35б.