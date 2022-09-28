Сладкие «эндорфины». Где поесть мороженое в Барнауле, чтобы стать счастливее

7

Bambino

В Bambino есть сорбет, усыпанный малиной, и сырное мороженое. Представлены такие вкусы: дыня, персик, банан, киви и тирамису. Кстати, их можно сочетать друг с другом, а также — с шоколадом и печеньем.

Кроме того, в меню включен напитки: тархун, безалкольный мохито, лимонады «клубника-лайм» и «манго-маракуйя».

Адреса: Павловский тракт, 188; пр. Строителей, 117.