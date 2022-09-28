28 сентября
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Потребитель

Сладкие «эндорфины». Где поесть мороженое в Барнауле, чтобы стать счастливее

  1. «Дамиани»
  2. Burger King
  3. «33 пингвина»
  4. «Место пасты»
  5. «Вкусно — и точка»
  6. «Сковородовна»
  7. Bambino
  8. «Русский холод»

Сладкое улучшает работу мозга и настроение, считают многие ученые. Где полакомиться мороженым в краевой столице, чтобы прогнать грусть прочь — в подборке altapress.ru.

1
«Дамиани»

В «Дамиани» можно заказать 50-граммовое мороженое за 125 рублей. Вот какие есть вкусы: шоколадное, арахисовое, пломбир, клубничное, фисташковое и «Сникерс». А еще здесь продают сорбет из замороженных ягод и фруктов, в том числе манговый и грушевый.

Адрес: пр. Строителей, 33.

2
Burger King

В Burger King предлагают сливочный рожок в вафельном стаканчике за 44,99 рублей, а также холодное лакомство с разными топпингами (джемами — Прим. ред.) и начинками: с кусочками песочного печенья (149,99 рублей), клубничным или шоколадным соусом (119,99−129,99 рублей).

Адреса: пр. Строителей, 117; пр. Ленина, 102в; Павловский тракт, 188; ул. Балтийская, 16.

Мороженое.
Мороженое.
опубликовано на yapokupayu.ru
3
«33 пингвина»

В ассортименте этой сети — более 70 видов сладкого угощения: бабл-гам, малина-гранат, с розовым грейпфрутом, смородиновое, с йогуртом и вишней, лимонное, вишня-черешня, черника-голубика и другие.

Кстати, вес десерта варьируется от 60 граммов аж до 1,3 кг.

Адреса: пр. Строителей, 117; ул. Попова, 82; ул. Мало-Олонская, 82; ул. Малахова, 86в.

4
«Место пасты»

В «Месте пасты» мороженое стоит 200 рублей за 200 граммов, а сорбет — фруктовый и ягодный — 250 рублей за 150 граммов. Однако в меню ресторана не уточняют, какие именно вкусы у десертов.

Адрес: ул. Интернациональная, 72.

Мороженое.
Мороженое.
Из открытых источников в Интернете
5
«Вкусно — и точка»

Во «Вкусно — и точка» (бывшем «Макдоналдс») можно найти вафельный рожок от 40, а с карамелью, клубникой и шоколадом — от 85 рублей.

Адрес: ул. Малахова, 86в; пр. Строителей, 117; Павловский тракт, 251а.

6
«Сковородовна»

В этом заведении тоже подают «мороженку» с интересными добавками — шоколадно-ореховое, персиковое и шоколадно-банановое за 139, а с клубникой за 129 рублей. Кроме того, тут продается блинный штрудель с яблоками, абрикосовым конфитюром, пломбиром и посыпкой из грецких орехов (185 рублей).

Адреса: ул. Мерзликина, 7; ул. Власихинская, 67; ул. Пионеров, 32а; пр. Ленина, 2б; пр. Космонавтов, 6в.

7
Bambino

В Bambino есть сорбет, усыпанный малиной, и сырное мороженое. Представлены такие вкусы: дыня, персик, банан, киви и тирамису. Кстати, их можно сочетать друг с другом, а также — с шоколадом и печеньем.

Кроме того, в меню включен напитки: тархун, безалкольный мохито, лимонады «клубника-лайм» и «манго-маракуйя».

Адреса: Павловский тракт, 188; пр. Строителей, 117.

Мороженое.
Мороженое.
СС0
8
«Русский холод»

В киосках «Русского холода» множество наименований — фруктовый лед, фисташковые рожки, сливочное и ванильное, со сгущенкой, карамелью и шоколадной крошкой. Особую ностальгию вызывают «Забава» и детское мороженое «Нюша» с вареньем. Цены начинаются примерно от 30 рублей.

Адреса: пр. Красноармейский, 133; ул. 40 лет Октября; пр. Ленина, 157; ул. Молодежная, 50; ул. Энтузиастов, 35б.

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