Новая забава. Что такое сквидопопс, почему его любят дети, и как сделать антистресс своими руками

Сквидопопс — это игрушка, которая может прилипать к гладкой поверхности. На ней есть присоски, похожие на щупальца осъминога. Популярный антистресс, признаются пользователи интернета, издает забавные звуки. Рассказываем, почему эту «безделушку» любят дети, и как сделать ее (и другие успокаивающие вещицы) своими руками.
Сквидопопс.
www.wildberries.ru/
Сквидопопс развивает воображение и мелкую моторику, утверждают производители с продавцами.
Занятную игрушку изготавливают из силикона разных цветов. Ее можно мять, склеивать, «сцеплять» с мебелью, стенами и полом, а также — бесследно убирать. Поэтому она нравится многим детям.
Сквидопопс.
хит-игрушка.рф
Сквидопопс.
хит-игрушка.рф
Какие бывают антистрессы
Кроме сквидопопса, есть:
- Поп-ит. Силиконовый «лист» с ячейками, которые можно продавливать пальцем в разные стороны;
- Симпл-димпл. Похож на поп-ит, но ячеек в нем меньше;
- Сквиш. Мягкая мнущаяся игрушка, которая возвращается в первоначальную форму.
Кстати, антистрессы можно сделать своими руками. Altapress.ru сделал подборку интересных идей.
Сквиш своими руками.
novamett.ru/iz-bumagi/skvishi
Сквиш своими руками.
novamett.ru/iz-bumagi/skvishi
Сквиш своими руками.
novamett.ru/iz-bumagi/skvishi
Сквиш своими руками.
novamett.ru/iz-bumagi/skvishi
Сквиш своими руками.
novamett.ru/iz-bumagi/skvishi
Поп-ит из бумаги.
rukodelielux.ru/
Симпл-димпл своими руками.
erdroid.com/
Симпл-димпл своими руками.
erdroid.com/
Симпл-димпл своими руками.
erdroid.com/
Чтобы воплотить их, понадобятся картон, цветная бумага, скотч и клей. Но можно проявить смекалку и выбрать материалы самостоятельно.