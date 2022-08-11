11 августа
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Хобби

Новая забава. Что такое сквидопопс, почему его любят дети, и как сделать антистресс своими руками

Сквидопопс — это игрушка, которая может прилипать к гладкой поверхности. На ней есть присоски, похожие на щупальца осъминога. Популярный антистресс, признаются пользователи интернета, издает забавные звуки. Рассказываем, почему эту «безделушку» любят дети, и как сделать ее (и другие успокаивающие вещицы) своими руками.

Сквидопопс.
Сквидопопс.
www.wildberries.ru/

Сквидопопс развивает воображение и мелкую моторику, утверждают производители с продавцами.

Занятную игрушку изготавливают из силикона разных цветов. Ее можно мять, склеивать, «сцеплять» с мебелью, стенами и полом, а также — бесследно убирать. Поэтому она нравится многим детям.

Сквидопопс.
Сквидопопс.
хит-игрушка.рф
Сквидопопс.
Сквидопопс.
хит-игрушка.рф
Сквидопопс.
Сквидопопс.
«Авито».
Сквидопопс.
Сквидопопс.
«Авито».

Какие бывают антистрессы

Кроме сквидопопса, есть:

  • Поп-ит. Силиконовый «лист» с ячейками, которые можно продавливать пальцем в разные стороны;
  • Симпл-димпл. Похож на поп-ит, но ячеек в нем меньше;
  • Сквиш. Мягкая мнущаяся игрушка, которая возвращается в первоначальную форму.

Кстати, антистрессы можно сделать своими руками. Altapress.ru сделал подборку интересных идей.

Сквиш своими руками.
Сквиш своими руками.
novamett.ru/iz-bumagi/skvishi
Сквиш своими руками.
Сквиш своими руками.
novamett.ru/iz-bumagi/skvishi
Сквиш своими руками.
Сквиш своими руками.
novamett.ru/iz-bumagi/skvishi
Сквиш своими руками.
Сквиш своими руками.
novamett.ru/iz-bumagi/skvishi
Сквиш своими руками.
Сквиш своими руками.
novamett.ru/iz-bumagi/skvishi
Поп-ит из бумаги.
Поп-ит из бумаги.
rukodelielux.ru/
Симпл-димпл своими руками.
Симпл-димпл своими руками.
erdroid.com/
Симпл-димпл своими руками.
Симпл-димпл своими руками.
erdroid.com/
Симпл-димпл своими руками.
Симпл-димпл своими руками.
erdroid.com/

Чтобы воплотить их, понадобятся картон, цветная бумага, скотч и клей. Но можно проявить смекалку и выбрать материалы самостоятельно.

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