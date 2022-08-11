Новая забава. Что такое сквидопопс, почему его любят дети, и как сделать антистресс своими руками

Сквидопопс — это игрушка, которая может прилипать к гладкой поверхности. На ней есть присоски, похожие на щупальца осъминога. Популярный антистресс, признаются пользователи интернета, издает забавные звуки. Рассказываем, почему эту «безделушку» любят дети, и как сделать ее (и другие успокаивающие вещицы) своими руками.