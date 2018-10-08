Подорожает ли в этом году картофель на Алтае из-за скупки урожая среднеазиатскими оптовиками

Цена на картофель в нынешнем сезоне оказалась на уровне прошлого года. Однако сами производители отмечают: ситуация может измениться. С октября по декабрь закупками корнеплода на Алтае занимаются импортеры из Казахстана и Узбекистана. Если интерес будет большой, стоимость картофеля может вырасти.