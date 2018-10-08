Подорожает ли в этом году картофель на Алтае из-за скупки урожая среднеазиатскими оптовиками

На сегодняшний день оптовые цены на картофель в Алтайском крае составляют в среднем 8−10 рублей за килограмм, в зависимости от фракции, качества продукта и объема закупа. На рынках стоимость корнеплода начинается от 13 рублей за килограмм.
Около 1 рубля с этой цены перекупщики отдают за доставку продукции, остальное — себе на карман.
По словам Алексея Болотина, руководителя овощеводческого предприятия «Союз-агро», стоимость картофеля на Алтае сейчас сопоставима с уровнем 2006−008 годов.
И это при условии, что затраты на производство овощей существенно выросли. В этом году в разы увеличились затраты фермеров на ГСМ и средства защиты растений.
В этой связи ожидать снижения цен на картофель точно не стоит.
Что будет с ценами дальше?
Как рассказал altapress.ru Александр Бугай, директор предприятия «Сатурн» Первомайского района, особого интереса на алтайский картофель со стороны оптовиков из других регионов пока нет. Однако все может измениться.
С октября по декабрь на Алтае традиционно закупают большими партиями картофель импортеры из Казахстана и Узбекистана. Кроме того из-за дождливого сентября ряд регионов России, в том числе соседняя Новосибирская область, не смогли вовремя собрать свой урожай, от чего валовой сбор оказался ниже средних показателей по годам.
Если вывоз алтайского картофеля за пределы региона увеличится, цена может пойти вверх, полагают фермеры.