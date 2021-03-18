Подорожает самая дешевая рыба в России

Вылов сардины иваси, которая считается самой дешевой в России рыбой, становится нерентабельным. И уже в 2022 году от него могут отказаться крупнейшие рыбодобытчики.

Дальневосточные компании «Тралфлот» и «Софко» предупредили, что в поставках и в промысле в целом могут возникнуть «крупномасштабные сбои». Также на этот вид рыбы «значительно» увеличат цены, сообщает РБК.

Причиной такой ситуации в холдинге «Сигма Марин Технолоджи», куда входят крупнейшие добытчики рыбы, назвали вступление в силу нового требования о таможенном декларировании так называемых незаходных судов. То есть кораблях, которые занимаются промыслом по российским квотам, но при этом были куплены и обслуживаются за рубежом.

Закон вступит в силу 1 января 2022 года, пишет News.ru.

Он касается всех судов, купленных за пределами Евразийского экономического союза. Если они занимаются рыболовством в исключительной экономической зоне России, их заставят пройти таможенное декларирование, в противном случае, отберут квоту.

Между тем Росрыболовство опровергло сообщения о возможном дефиците и росте цен на сардины иваси, которые считаются самой дешевой рыбой в России. В ведомстве отмечают, что никаких объективных причин для сокращения добычи нет.