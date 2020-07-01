Подорожание коммуналки, «Мир», курорты: что изменится в жизни россиян с 1 июля

Важные законы и нормы вступят в силу в июле 2020 года и коснутся многих россиян.

Самозанятым

С 1 июля ввести режим для самозанятых смогут власти всех регионов страны. <До этого данный налоговый режим действовал только в 23 регионах.>

Сейчас любой житель России сможет платить налог с доходов, полученных за оказание профессиональных услуг. Это косметические услуги, пассажирские и грузовые перевозки, торговля продукцией собственного производства, юридические консультации, различный ремонт, пишет РБК. Под критерии самозанятых подходят и собственники жилья, сдаваемого в аренду.

Ставка налога для самозанятого — 4% от суммы заработка. При оказании услуг юридическим лицам и ИП ставка увеличится до 6%. Самозанятые смогут оформить налоговый вычет в размере 10 тыс. руб.

Налоги. СС0

Умные счетчики

Одно из главных нововведений июля — установка умных счетчиков электроэнергии. С 1 июля интеллектуальные системы учета будут устанавливать потребителям, у которых старый счетчик вышел из строя. Ответственными за этот процесс будут энергосбытовые компании.

Устанавливать умные счетчики будут ресурсоснабжающие организации за свой счет.

Подорожание коммуналки

Ежегодно в России с 1 июля происходит повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В зависимости от региона июльский рост тарифов на воду, газ, электроэнергию и отопление составит от 2,4 до 6,5%.

Ранее в Минстрое России говорили, что рассматривают временную заморозку коммунальных тарифов из-за падения доходов россиян на фоне пандемии. Но инициатива не нашла поддержки.

Квитанция на оплату ЖКХ. altapress.ru

Медкомиссия для водителей

Прохождение медкомиссии для водителей и кандидатов в водители изменится с 1 июля. К примеру, во время обязательного медицинского осмотра будет проводиться анализ на следы психоактивных веществ в моче, а также качественный и количественный анализ сыворотки крови на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT). Ранее подобные исследования назначались врачом в особых случаях.

Введение двух новых обязательных анализов приведет к увеличению стоимости прохождения медкомиссии для водителей.

Выплаты

В июле начнутся новые выплаты семьям, где есть дети в возрасте до 16 лет. На каждого ребенка будет произведена единовременная выплата, размер которой составит 10 тыс. рублей. Данная мера государственной поддержки связана с негативными последствиями пандемии коронавируса, приведшими к сложному материальному положению многих российских семей, пишет rueconomics.ru.

Выплата полагается на каждого ребенка, родившегося в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года.

Деньги. СС0

«Мир»

Все перечисления от ПФР, совершаемые на банковскую карту, должны производиться исключительно на карту платежной системы «Мир». Это правило начинает действовать с 1 июля.

Но пандемия коронавируса внесла определенные корректировки, согласно которым Банк России объявил о том, что до осени не будет применять штрафные санкции в отношении банков, нарушивших данное требование.

Есть важное уточнение — избежать штрафов можно в том случае, если перевод пособий на карты иностранных платежных систем производился из-за отсутствия возможности перевода средств на карту «Мир».

Курорты

В июле полноценно заработает туристическая отрасль — все популярные направления будут открыты для межрегиональных поездок. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, с 1 июля туризм будет запущен в 67 субъектах, включая Крым.

На протяжении первой недели месяца ограничения для туристов продолжат сниматься.