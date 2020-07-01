Подорожание коммуналки, «Мир», курорты: что изменится в жизни россиян с 1 июля

Самозанятым
С 1 июля ввести режим для самозанятых смогут власти всех регионов страны. <До этого данный налоговый режим действовал только в 23 регионах.>
Сейчас любой житель России сможет платить налог с доходов, полученных за оказание профессиональных услуг. Это косметические услуги, пассажирские и грузовые перевозки, торговля продукцией собственного производства, юридические консультации, различный ремонт, пишет РБК. Под критерии самозанятых подходят и собственники жилья, сдаваемого в аренду.
Ставка налога для самозанятого — 4% от суммы заработка. При оказании услуг юридическим лицам и ИП ставка увеличится до 6%. Самозанятые смогут оформить налоговый вычет в размере 10 тыс. руб.
Умные счетчики
Одно из главных нововведений июля — установка умных счетчиков электроэнергии. С 1 июля интеллектуальные системы учета будут устанавливать потребителям, у которых старый счетчик вышел из строя. Ответственными за этот процесс будут энергосбытовые компании.
Устанавливать умные счетчики будут ресурсоснабжающие организации за свой счет.
Подорожание коммуналки
Ежегодно в России с 1 июля происходит повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В зависимости от региона июльский рост тарифов на воду, газ, электроэнергию и отопление составит от 2,4 до 6,5%.
Ранее в Минстрое России говорили, что рассматривают временную заморозку коммунальных тарифов из-за падения доходов россиян на фоне пандемии. Но инициатива не нашла поддержки.
Медкомиссия для водителей
Прохождение медкомиссии для водителей и кандидатов в водители изменится с 1 июля. К примеру, во время обязательного медицинского осмотра будет проводиться анализ на следы психоактивных веществ в моче, а также качественный и количественный анализ сыворотки крови на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT). Ранее подобные исследования назначались врачом в особых случаях.
Введение двух новых обязательных анализов приведет к увеличению стоимости прохождения медкомиссии для водителей.
Выплаты
В июле начнутся новые выплаты семьям, где есть дети в возрасте до 16 лет. На каждого ребенка будет произведена единовременная выплата, размер которой составит 10 тыс. рублей. Данная мера государственной поддержки связана с негативными последствиями пандемии коронавируса, приведшими к сложному материальному положению многих российских семей, пишет rueconomics.ru.
Выплата полагается на каждого ребенка, родившегося в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года.
«Мир»
Все перечисления от ПФР, совершаемые на банковскую карту, должны производиться исключительно на карту платежной системы «Мир». Это правило начинает действовать с 1 июля.
Но пандемия коронавируса внесла определенные корректировки, согласно которым Банк России объявил о том, что до осени не будет применять штрафные санкции в отношении банков, нарушивших данное требование.
Есть важное уточнение — избежать штрафов можно в том случае, если перевод пособий на карты иностранных платежных систем производился из-за отсутствия возможности перевода средств на карту «Мир».
Курорты
В июле полноценно заработает туристическая отрасль — все популярные направления будут открыты для межрегиональных поездок. По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, с 1 июля туризм будет запущен в 67 субъектах, включая Крым.
На протяжении первой недели месяца ограничения для туристов продолжат сниматься.