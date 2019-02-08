Подозрительный ремонт алтайского лицея попал в антирейтинг «контрактов-однодневок» от ОНФ

Успеть за шесть дней потратить на ремонт почти 20 млн бюджетных рублей хотели власти Камня-на-Оби. Это желание каменцев попало в антирейтинг «Народного фронта», где выявили семь подобных контрактов с нереальным сроком исполнения. Общая сумма таких «контрактов-однодневок» составила 79,6 млн рублей.

Проект ОНФ «За честные закупки» определил, что все эти контракты должны были реализованы за считанные дни в самом конце декабря 2018-го. Это, по мнению активистов проекта, является признаком освоения средств бюджета под конец года.

Каменский контракт с его 19,702 млн рублей за 6 дней лишь на третьем месте по скорости исполнения. Предполагалось отремонтировать учебный корпус местного лицея № 4. Однако, по данным ОНФ, информация об оплате контракта в ЕИС еще не размещена.

На втором месте идет контракт на ремонт помещений управления соцзащиты населения по Северо-Западному административному округу Москвы. Здесь на весь капремонт требовалось два дня. То есть 17 и 18 декабря предполагалось потратить 8,755 млн рублей. И подрядчику удалось справится с этой задачей. Согласно локальной смете ему пришлось выполнить 149 пунктов работ, включая разборку облицовки стен, отбивку штукатурки, разбор перегородок и ряд других работ. Контракт полностью оплачен.

Ну и самыми скоростными оказались чиновники из Владимирской области, где всего за один день 3 декабря хотели провести ремонт автомобильной дороги в Камешковском районе за 4,75 млн рублей. И тут ремонтники сработали оперативно. Контракт полностью оплачен. Информация о штрафах и неустойках, примененных к подрядчику, отсутствует.

Алейский опыт

В ОНФ нашли на Алтае и положительный опыт со сверхскоростными контрактами. Такая история обнаружена в Алейске, где подрядчик просто отказался участвовать в подобной «гонке».

Руслан Казанцев,

активист проекта ОНФ «За честные закупки»: