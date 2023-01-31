Погребение на кладбище: стоимость копки могилы

Чаще всего, когда семья сталкивается с трагедией и предстоит организация похорон в Минске, отдается предпочтение погребению на кладбище. Это связано с тем, что у родственников будет возможность посещать могилу умершего близкого человека. Это является херошим напоминанием о нем. Только для похорон очень важно вовремя подготовить яму под могилу. Для этого приглашается специальная бригада. Что входит в работу и что должно оплачиваться?

Стоимость подготовки могилы

Многие люди прекрасно знают, что погребение на кладбище обходится дороже, чем кремация. И все равно, заказывая ритуальные услуги в Минске, стараются выбрать именно такой вариант похорон. Оплачивать приходится и те работы, которые должны проводиться на кладбище.

Подготовительные работы , которые касаются уборки кустарника и мусора. Копка глубокой ямы , которая должна быть не меньше 2-х метров. Монтаж сингуматора , если речь идет о ВИП-похоронах. Подготовка площадки для размещения пришедших на погребение.

В обязанности копачей входит не только закидывание ямы после опускание туда гроба, но и формовка могилы, установки креста или другого символа. Также нужно грамотно расположить и венки, чтобы их не отнесло в сторону порывами ветра. Это особенно касается венков, украшенных искусственными цветами. Если речь идет о ВИП-захоронении, часто заказывается и установка навеса. Он помогает защищать присутствующих как от осадков, так и от ярких солнечных лучей.

Что необходимо учитывать?

Важно знать, что стоимость копки ямы зависит от нескольких факторов. Основным считается сезонность. В зимнее время такая работа обходится дороже, потому что сложнее копать мерзлую землю. Также не стоит упускать из вида, что под кладбища выделяется не самая лучшая земля за городом. Там почва может оказаться глинистая или каменистая. Часто это бывает пустырь, где вначале на участке нужно удалять кустарники. Нужно учитывать еще и размеры ямы.

При организации похорон не принято, чтобы подготовкой ямы под могилу занимались родственники умершего человека. Бригаду копачей в Минске можно заказать в ООО «Городская ритуальная служба». А этой компании ритуальные услуги обойдутся не дороже, а может даже дешевле, чем в других местах. То же самое касается и покупки траурных товаров. По приемлемой стоимости обойдутся и похороны «под ключ». Заказ можно оформить через сайт данной компании https://ritual.by, что легко сделать даже с помощью смартфона. Здесь предлагается все необходимое для погребения и для кремации.