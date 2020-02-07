Погрузочно-доставочные машины в горной индустрии

Разработки новых технологий в горном производстве требуют применения инновационных методик поиска месторождений, а также добычи и переработки полезных ископаемых. Современные горнодобывающие компании используют в своей работе самые разные виды специализированного оборудования и машин. Для выемки руды нужны надежные и эффективные механизмы, позволяющие внедрять безопасные и экологически чистые технологические процессы.

Перспективы применения ПДМ

Наиболее приоритетным направлением в сфере подземных разработок мощных залежей в горно-рудных месторождениях являются механизированные комплексы с системами самообрушения руды. Такая добыча полезных ископаемых обеспечивает высокий уровень производительности и позволяет реализовать годовые объемы обработки в несколько миллионов тонн.

Мощные самоходные машины, которые применяются для выпуска, доставки и транспортировки горных масс постоянно совершенствуются. Для уменьшения загазованности воздуха в них применяются системы газопоглотителей. Обновленные конструкции подъемно доставочных машин (ПДМ) имеют большую грузоподъемность и увеличенные объемы ковшей. При этом уменьшились сами габариты таких агрегатов.

Современное оборудование способно перемещать рудные массы с кусками до 6 кубометров. Благодаря таким агрегатам, снижаются объемы вторичного дробления на транспортировочных горизонтах. Подобные устройства способны отрабатывать блоки с повышенно этажностью. Усовершенствованные механизмы существенно повышают уровень безопасности проведения горных работ. ПДМ могут оснащаться эффективными дизельными или электрическими приводами.

Обновленная горнодобывающая техника

Современные дистанционно управляемые самоходные машины на горнорудных выработках минимизируют число рабочего персонала и инженерно-технических специалистов. Увеличенные габариты ковшей этих установок позволяют применять плоские днища для доставки руды и формировать блоки с широкими горловинами выпускных воронок.

Использование ПДМ с грузоподъемностью в 15 тонн, в настоящее время стало рядовым явлением. Передовые компании применяют в своей работе 25 тонные погрузчики, оснащенные ковшами с вместимостью в 10 кубометров. Транспортировка руды преимущественно осуществляется с помощью 40 и 50 тонных самосвалов.

Применение надежных, эффективных и безопасных машин обеспечивает необходимые условия для успешной реализации серьезных задач по добыче полезных ископаемых.