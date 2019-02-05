«Похудели»: новая карта, нацеленная на результат! До лета успеете избавиться от лишнего

Все двери к фигуре мечты открыты! Осталось только войти
Не станем спорить: поменять привычки, добавить в свой образ жизни фитнес и правильное питание — непросто. Поэтому тренеры «Магис Спорт» разработали особую систему мотивации, при которой вариант с нулевым результатом исключен на 100%!
Карта «ПОХУДЕЛИ»: 10 недель нацеленного на результат фитнеса под наблюдением тренера.
2,5 месяца в клубе «Магис Спорт» на Взлетной пролетят… Очень заметно! Ведь трудно не заметить кардинальные перемены не только фигуры, но и Вашей личности. Уверенность в себе и знание, что ты можешь достичь чего угодно, творят чудеса!
Старт 25 февраля. Успейте записаться: количество мест ограничено!
Что входит в карту «ПОХУДЕЛИ»?
- Доступ во все зоны — тренажерный зал, групповые программы, бассейн, сауна — в режиме работы клуба в течение 10 недель.
- Регулярные встречи с тренером для подбора программы тренировок и питания, контроля результата и получения рекомендаций по тренировочному процессу.
- 30 дополнительных тренировок в группе в удобное время.
- Разнообразная программа питания с учетом индивидуальных особенностей на 10 недель.
- Биоимпедансный анализ и калиперометрия на старте и финале проекта для контроля результата.
- Поддержка онлайн: общение в групповом чате, ответы на самые спорные и каверзные вопросы фитнеса, онлайн-задания для самоконтроля и мотивации.
Участник с самым лучшим результатом калиперометрии по итогам проекта выиграет карту в «Магис Спорт» на Взлетной до конца года! Также участников ждут другие ценные призы от партнеров проекта.
Ещё есть вопросы? Получите ответы о карте «ПОХУДЕЛИ» по тел. 226−006 или оставьте заявку на карту на сайте «Магис Спорт», и наши специалисты предоставят вам максимально полную информацию.