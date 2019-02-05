«Похудели»: новая карта, нацеленная на результат! До лета успеете избавиться от лишнего

Кучу раз садились на диету, и каждый раз — мимо? С понедельника начинаете новую жизнь, а пятницы и выходные возвращают вас к точке «ноль»? Хватит! 10 недель активных тренировок под наблюдением тренера направят к нужному результату. Стартуйте вместе с новой картой «ПОХУДЕЛИ» 25 февраля!

Все двери к фигуре мечты открыты! Осталось только войти

Не станем спорить: поменять привычки, добавить в свой образ жизни фитнес и правильное питание — непросто. Поэтому тренеры «Магис Спорт» разработали особую систему мотивации, при которой вариант с нулевым результатом исключен на 100%!

Карта «ПОХУДЕЛИ»: 10 недель нацеленного на результат фитнеса под наблюдением тренера.

2,5 месяца в клубе «Магис Спорт» на Взлетной пролетят… Очень заметно! Ведь трудно не заметить кардинальные перемены не только фигуры, но и Вашей личности. Уверенность в себе и знание, что ты можешь достичь чего угодно, творят чудеса!

Старт 25 февраля. Успейте записаться: количество мест ограничено!

Что входит в карту «ПОХУДЕЛИ»?

Доступ во все зоны — тренажерный зал , групповые программы , бассейн , сауна — в режиме работы клуба в течение 10 недель.

групповые программы бассейн сауна — в режиме работы клуба в течение 10 недель. Регулярные встречи с тренером для подбора программы тренировок и питания , контроля результата и получения рекомендаций по тренировочному процессу.

контроля результата и получения рекомендаций по тренировочному процессу. 30 дополнительных тренировок в группе в удобное время.

Разнообразная программа питания с учетом индивидуальных особенностей на 10 недель.

Биоимпедансный анализ и калиперометрия на старте и финале проекта для контроля результата.

Поддержка онлайн: общение в групповом чате , ответы на самые спорные и каверзные вопросы фитнеса , онлайн-задания для самоконтроля и мотивации.

Участник с самым лучшим результатом калиперометрии по итогам проекта выиграет карту в «Магис Спорт» на Взлетной до конца года! Также участников ждут другие ценные призы от партнеров проекта.

Ещё есть вопросы? Получите ответы о карте «ПОХУДЕЛИ» по тел. 226−006 или оставьте заявку на карту на сайте «Магис Спорт», и наши специалисты предоставят вам максимально полную информацию.