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Поиск новых точек роста бизнеса в условиях современной реальности

В конце 2020 года Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта ст. Алейская Западно-Сибирской железной дороги была открыта для выполнения грузовых операций по параграфу 10н (прием и выдача крупнотоннажных контейнеров) на участках железнодорожных путей необщего пользования, принадлежащих ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С Н. Старовойтова.

Погрузка механизированным способом.
Погрузка механизированным способом.
ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С Н. Старовойтова.

Компанией предварительно была проделана огромная подготовительная работа, позволяющая принимать и загружать контейнеры на открытых железнодорожных платформах. И вот, настал день, когда были поставлены под погрузку первые два 20 футовых контейнера на одной платформе. В течении трех часов была осуществлена погрузка механизированным способом. Данные контейнеры следуют по маршруту Алейск — Таксимо.

В планах компании, на путях общего пользования ст. Алейская, отгружать и формировать контейнерные поезда маршрутными отправками.

Это позволяет нам сохранить высокий уровень конкурентоспособности, расширить рынки присутствия, повысить операционную эффективность за счет оперативности загрузки и скорости доставки. Все наши действия направлены на сокращение издержек в пользу партнеров по бизнесу, т. к. наша компания является клиентоориентированной.

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