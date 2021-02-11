Поиск новых точек роста бизнеса в условиях современной реальности

Компанией предварительно была проделана огромная подготовительная работа, позволяющая принимать и загружать контейнеры на открытых железнодорожных платформах. И вот, настал день, когда были поставлены под погрузку первые два 20 футовых контейнера на одной платформе. В течении трех часов была осуществлена погрузка механизированным способом. Данные контейнеры следуют по маршруту Алейск — Таксимо.
В планах компании, на путях общего пользования ст. Алейская, отгружать и формировать контейнерные поезда маршрутными отправками.
Это позволяет нам сохранить высокий уровень конкурентоспособности, расширить рынки присутствия, повысить операционную эффективность за счет оперативности загрузки и скорости доставки. Все наши действия направлены на сокращение издержек в пользу партнеров по бизнесу, т. к. наша компания является клиентоориентированной.