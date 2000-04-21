Поиск участка по кадастровому номеру на публичной кадастровой карте

Важным фактором при покупке земли выступает ее расположение и площадь. Чтобы узнать эти данные, необходимо знать кадастровый номер участка и обратиться к кадастровой карте. Сделать это можно в режиме онлайн.

Как найти нужный вам участок на кадастровой карте, какую информацию можно получить, расскажем в материале.

Что такое кадастровая карта?

Кадастровая карта — это информационный ресурс, где указаны публичные сведения об объектах недвижимости и обозначены границы между регионами, районами и населенными пунктами. Это всероссийский справочник объектов недвижимости, благодаря которому можно узнать много информации о конкретном земельном участке. Например, уточнить, в каком населенном пункте находится объект, оценить привлекательность земли, насколько удобно ее расположение, легко ли к ней проехать.

Найти данные об объекте недвижимости на официальной публичной карте. Введите адрес участка/здания или его кадастровый номер. Вся информация в удобном виде появится на экране через пару секунд.

Таким образом, с помощью кадастровой карты можно проверить:

Расположение земельного участка;

Адрес;

Форму собственности;

Границы надела;

Кадастровый номер;

Кадастровую стоимость;

Размер участка;

Дату постановки на регистрационный учет.

Эти данные очень полезны для потенциального покупателя участка. Например, по кадастровой стоимости объекта налоговая служба рассчитывает размер налога на конкретную недвижимость. А расположение земельного участка поможет узнать, возможно ли в будущем изменение вида его использования.

Кроме того, карта содержит сведения о зонах с особыми условиями использования: водоохранные зоны, территории объектов культурного наследия, санитарно-защитные зоны и другие.

Как узнать кадастровый номер по адресу?

Кадастровый номер — это характеристика определенного объекта недвижимости, индивидуальный набор цифр, который позволяет узнать данные об объекте. Его присваивают, когда, например, земельный участок ставят на учет и вносят данные о нем в Росреестр. Кадастровый номер уникален для каждого объекта и не может повторяться.

Узнать кадастровый номер просто:

Нужно ввести адрес интересующего объекта недвижимости на специальной карте: egrnreester.ru/map);

Обратить внимание на информационное окно , которое откроется в левой части страницы. Там будут отображены 12 цифр — это и есть кадастровый номер.

Зная адрес, можно уточнить площадь объекта недвижимости, посмотреть его границы и определить категорию земли.

Узнать ВРИ по кадастровому номеру

Кадастровый номер земельного участка или его адрес также помогут узнать вид разрешенного использования объекта.

Вид разрешенного использования (ВРИ) — характеристика земельного участка, которая устанавливает на нем конкретную сферу деятельности. Это может быть территория под ИЖС — индивидуальное жилищное строительство, земли сельхоз назначения (для размещения пастбищ и сенокосов), территория для промышленного строительства и другие.

ВРИ необходимо знать:

При покупке земли, чтобы понять, сможете ли вы использовать ее для своих целей. Например, под строительство дома или дачи;

Для безопасной сделки. Стоит узнать предыдущих собственников участка, наличие каких-либо обременений, кадастровую стоимость объекта и другое.

Недвижимость Барнаула. Коттеджи. Анна Зайкова

Как проверить участок по кадастровому номеру?

Существует несколько способов проверки участка по кадастровому номеру:

1. Обратиться к кадастровой карте. Откройте карту и введите кадастровый номер земельного участка. На экране сразу появится информация. В отдельном окне будут отображены следующие данные: адрес объекта недвижимости, точная площадь участка и его границы. Эта информация крайне важна при покупке земли. Она позволит узнать, достоверны ли слова продавца об участке.

Важно! Все данные, которые вы получаете, обращаясь к кадастровой карте, являются справочной информацией. Ее нельзя использовать в качестве официального документа. Поэтому, если вам необходимо подтверждение на бумаге с подписью и печатью, стоит обратиться ко второму способу проверки участка по кадастровому номеру:

2. Заказать выписку ЕГРН. Это официальный документ, с помощью которого можно узнать полную информацию об объекте недвижимости. Она содержит данные о владельцах, а также наличие на участке каких-либо ограничений. Например, собственник участка является должником, поэтому его недвижимость находится в аресте. Быстро и просто заказать выписку можно на сайте ЕГРН.Реестр.

Как узнать собственника земельного участка?

Определить владельца понадобится в следующих случаях:

Аренда участка; Покупка надела; Объединение соседних участков; Прокладка коммуникаций через чужую территорию и др.

Кадастровая карта не покажет данные о собственнике. Хоть этот ресурс и располагает множеством информации, сведения о владельце не являются общедоступными, рассказывает кадастровый инженер Ирина Гайсина:

«К сожалению, узнать собственника или арендатора земли по публичной кадастровой карте невозможно. Для этого нужно заказывать выписку из единого государственного кадастра недвижимости, что является платной услугой».

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости — единственный способ узнать достоверную информацию о собственнике. Сведения в выписке предоставлены Росреестром, который ведет учет недвижимости РФ, осуществляет регистрацию прав и фиксирует любые сделки.

Стоимость выписки зависит от вида документа, его содержания и ресурса, которым она предоставляется. На сайте Росреестра цена начинается от 300 рублей. Электронный вариант документа придется ждать несколько дней. Проще и быстрее оформить выписку с помощью сервиса ЕГРН.Реестр. Стоимость отчета от 200 до 350 рублей. Документ вы получите в этот же день на почту.

Кадастровая карта и сельская ипотека

С помощью кадастровой карты можно узнать, попадает ли конкретная земля под программу сельской ипотеки. Она появилась в России в 2020 году. С помощью программы господдержки можно приобрести квартиру или дом в сельской местности на льготных условиях. Ставка крайне выгодная — от 0,1 до 3%.

Сельская ипотека содержит строгие условия для ее получения: программа действует только на территориях, имеющих официальный статус сельских населенных пунктов, рабочих поселков и поселков городского типа, а в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге пока не действует вообще.

Чтобы удостовериться, что участок попадает под эту льготную программу, можно обратиться к кадастровой карте, которая покажет, на какой именно местности находится земля, а также ее точный адрес.

Как проверить границы участка?

Получить информацию о границах участка можно двумя способами:

1. Воспользоваться кадастровой картой. Это самый простой и удобный способ быстро узнать нужные сведения. В поле поиска необходимо ввести адрес недвижимого имущества или его кадастровый номер. Далее в отдельном окне появятся данные о наличии или отсутствии расположения границ участка.

Если вам нужно официальное подтверждение границ земельного участка или надела, который вы собираетесь покупать, стоит обратиться ко второму способу.

2. Подать запрос на предоставление информации из Росреестра. Проще говоря, нужна выписка из ЕГРН. Она будет содержать данные о проведенном межевании. Получить выписку можно в этот же день, если воспользоваться сервисом ЕГРН.Реестр.

Если выяснится, что процедура межевания не проводилась, стоит вызвать кадастрового инженера. Сейчас по закону не обязательно устанавливать границы земельного участка. Однако в таком случае возможны конфликты с соседями, а также самовольный захват территории различными лицами.

Обратиться к специалисту можно, если вы хотите разделить участок, объединить два надела или просто убедиться в правильности координат.

Как экономить на кадастровых работах

В 2021 году вступил в силу закон о комплексных кадастровых работах. Он позволит уточнить границы всех участков в садовом товариществе или коттеджном поселке, поставить на учет ранее не отмежеванные участки, исправить существующие недочеты в реестре.

Кроме того, новый закон даст возможность внести коррективы в площадь участков в пределах 10% от указанной в документах. Например, если территория по забору занимает большую площадь, чем в документах, узаконить такой захват земли можно будет с учетом фактического землепользования.

Преимуществом постановления является и то, что теперь владельцы объектов недвижимости смогут заказать комплексные кадастровые работы за свой счет. Это позволит существенно сократить их стоимость и сэкономить. Ранее за 6 соток нужно было отдать около 10−15 тысяч рублей. Теперь за такой участок можно будет заплатить не более 2 тысяч рублей.

Информация о стоимости действительна на момент публикации