Поиск выгодных путей для решения своих проблем

Популярные источники финансирования
При поиске источников финансирования популярностью пользуются банки, микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные союзы, выдающие деньги в долг или потребительские кредиты. Все кредитные организации предоставляют услуги на разных условиях, под выгодные, средние или «грабительские» проценты с учетом различных справок и проверок, или только по паспорту.
Банковские кредиты
Банковский кредит проще всего получить под покупку товара со справкой о зарплате или, в отдельных случаях, без нее. Если нужны деньги, то к заемщику предъявляются особенные требования:
- популярные источники финансирования наличие справки о доходах за последние 6 месяцев;
- наличие поручителей, если сумма аккредитива несоизмерима с вашей зарплатой;
- чистота кредитной истории;
- отсутствие непогашенных кредитов в других банковских системах.
У разных банков также могут быть свои требования по поводу возраста заемщика, его семейного положения и других пунктов, гарантирующих возврат долга в требуемом объеме. Процент за пользование денежным кредитом в разных банках страны отличается между собой. Перед получением кредитных средств нужно узнать условия и требования хотя бы 2−3 банков, а затем принять правильное решение на выгодных и приемлемых условиях.
Микрофинансовые займы
Получить займ деньгами в МФО — значительно проще и быстрее. С марта 2016 года МФО стали делить на МФК (микрофинансовые компании) и МКК (микрокредитные). Разница между ними состоит в возможности финансирования определенных денежных сумм и других финансовых и отчетных условиях. МФО с лояльностью относится к потребителям и не требует справок о зарплате, наличие поручителей. МФО не проверяют чистоту кредитной истории и факт незакрытых кредитов. Деньги можно получить в течение часа на карточку или наличными до 1 млн. руб. Один недостаток у таких кредиторов — слишком высокий процент за пользование денежными средствами. Потому деньги у МФО берут потребители, которые смогут в течение ближайших дней полностью рассчитаться с задолженностью. Иначе — долг вырастет до неимоверно высоких размеров.
Ломбарды и автоломбарды
Для срочного получения денег можно в ломбарде заложить личные средства передвижения, драгоценности, другие ценные вещи. При этом закладываемая вещь находится у кредитодателя на протяжении всего времени договора, вплоть до полного расчета. С заемщика изымается определенная сумма за страховку и хранение. Если с небольшими вещами это не страшно, то при сдаче в автоломбард автомобиля приходится платить, не только страховку, но и его ежедневную стоянку. К тому же, клиент теряет возможность пользоваться своим транспортом, что приносит немалый дискомфорт в его жизнь. Такая форма займа может привести к продаже заложенных вещей через аукцион (после истечения срока договора). Многие люди потеряли так свои золотые украшения, а некоторые — даже автомобили, мотоциклы, моторные лодки.
Залог под заставу документов на транспорт
Самой выгодной формой получения денег в долг считается заем под залог технического паспорта автомобиля. При таком займе не нужна справка о зарплате и любые другие справки и сведения. От вас только потребуется пакет документов, состоящий из:
- личного паспорта клиента и ИНН;
- технического паспорта на авто;
- обязательного страхового свидетельства на автомобиль ОСАГО, страховка КАСКО не требуется.
Оформив сделку под залог ПТС, вы получите требуемую денежную сумму и будете разъезжать на своем авто, как и прежде. Никто даже не будет догадываться о том, что машина находится в залоге. Нужно только исправно платить ежемесячный или ежеквартальный взнос. Его величина зависит от суммы кредита с процентами.
Займ под залог ПТС в Барнауле
Если вы имеете свой личный автомобиль и хотите быстро получить до 1 000 000 рублей, обращайтесь в компанию «Деньга». Это — проверенная компания с опытом и гарантиями, с широкой сетью представительств по городам страны. Вне зависимости от города, кредит выдается в оптимальные сроки, составляющие 1−2 часа. В представительстве микрофинансовой организации «Деньга» в Барнауле можно на выгодных условиях получить займ под залог ПТС. Оставить заявку можно на сайте https://denga-pts.ru/. Компания работает в рамках законодательной базы открыто, честно и прозрачно без начисления любых скрытых комиссий и платежей.
Услугу предоставляет ООО «Микрокредитная компания «Плутон 5», Свидетельство ЦБ 199397, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 32, корпус 1, литера А, пом. 38Н, комната 3.