Поиск выгодных путей для решения своих проблем

Наше благополучие, процветание и быт во многом зависят от наличия денежных средств. Стабильная работа обеспечивает основные потребности, но не рассчитана на существенные приобретения и непредвиденные денежные затраты. Если срочно нужны деньги, нужно искать другие, выгодные пути их получения.

Популярные источники финансирования

При поиске источников финансирования популярностью пользуются банки, микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные союзы, выдающие деньги в долг или потребительские кредиты. Все кредитные организации предоставляют услуги на разных условиях, под выгодные, средние или «грабительские» проценты с учетом различных справок и проверок, или только по паспорту.

Банковские кредиты

Банковский кредит проще всего получить под покупку товара со справкой о зарплате или, в отдельных случаях, без нее. Если нужны деньги, то к заемщику предъявляются особенные требования:

популярные источники финансирования наличие справки о доходах за последние 6 месяцев;

наличие поручителей , если сумма аккредитива несоизмерима с вашей зарплатой;

если сумма аккредитива несоизмерима с вашей зарплатой; чистота кредитной истории;

отсутствие непогашенных кредитов в других банковских системах.

У разных банков также могут быть свои требования по поводу возраста заемщика, его семейного положения и других пунктов, гарантирующих возврат долга в требуемом объеме. Процент за пользование денежным кредитом в разных банках страны отличается между собой. Перед получением кредитных средств нужно узнать условия и требования хотя бы 2−3 банков, а затем принять правильное решение на выгодных и приемлемых условиях.

Микрофинансовые займы

Получить займ деньгами в МФО — значительно проще и быстрее. С марта 2016 года МФО стали делить на МФК (микрофинансовые компании) и МКК (микрокредитные). Разница между ними состоит в возможности финансирования определенных денежных сумм и других финансовых и отчетных условиях. МФО с лояльностью относится к потребителям и не требует справок о зарплате, наличие поручителей. МФО не проверяют чистоту кредитной истории и факт незакрытых кредитов. Деньги можно получить в течение часа на карточку или наличными до 1 млн. руб. Один недостаток у таких кредиторов — слишком высокий процент за пользование денежными средствами. Потому деньги у МФО берут потребители, которые смогут в течение ближайших дней полностью рассчитаться с задолженностью. Иначе — долг вырастет до неимоверно высоких размеров.

Ломбарды и автоломбарды

Для срочного получения денег можно в ломбарде заложить личные средства передвижения, драгоценности, другие ценные вещи. При этом закладываемая вещь находится у кредитодателя на протяжении всего времени договора, вплоть до полного расчета. С заемщика изымается определенная сумма за страховку и хранение. Если с небольшими вещами это не страшно, то при сдаче в автоломбард автомобиля приходится платить, не только страховку, но и его ежедневную стоянку. К тому же, клиент теряет возможность пользоваться своим транспортом, что приносит немалый дискомфорт в его жизнь. Такая форма займа может привести к продаже заложенных вещей через аукцион (после истечения срока договора). Многие люди потеряли так свои золотые украшения, а некоторые — даже автомобили, мотоциклы, моторные лодки.

Залог под заставу документов на транспорт

Самой выгодной формой получения денег в долг считается заем под залог технического паспорта автомобиля. При таком займе не нужна справка о зарплате и любые другие справки и сведения. От вас только потребуется пакет документов, состоящий из:

личного паспорта клиента и ИНН;

технического паспорта на авто;

обязательного страхового свидетельства на автомобиль ОСАГО , страховка КАСКО не требуется.

Оформив сделку под залог ПТС, вы получите требуемую денежную сумму и будете разъезжать на своем авто, как и прежде. Никто даже не будет догадываться о том, что машина находится в залоге. Нужно только исправно платить ежемесячный или ежеквартальный взнос. Его величина зависит от суммы кредита с процентами.

Займ под залог ПТС в Барнауле

Если вы имеете свой личный автомобиль и хотите быстро получить до 1 000 000 рублей, обращайтесь в компанию «Деньга». Это — проверенная компания с опытом и гарантиями, с широкой сетью представительств по городам страны. Вне зависимости от города, кредит выдается в оптимальные сроки, составляющие 1−2 часа. В представительстве микрофинансовой организации «Деньга» в Барнауле можно на выгодных условиях получить займ под залог ПТС. Оставить заявку можно на сайте https://denga-pts.ru/. Компания работает в рамках законодательной базы открыто, честно и прозрачно без начисления любых скрытых комиссий и платежей.

Услугу предоставляет ООО «Микрокредитная компания «Плутон 5», Свидетельство ЦБ 199397, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 32, корпус 1, литера А, пом. 38Н, комната 3.