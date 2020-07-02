Пока не густо. Какие рейсы уже открылись для пассажиров из аэропорта Барнаула

Напомним: ранее в барнаульской воздушной гавани были отменены многие рейсы на июнь из-за опасности распространения коронавируса. В частности, были прекращены авиасообщения большинства перевозчиков с Санкт-Петербургом, Москвой, Симферополем и Анапой.
Но постепенно выполнение авиаперевозок восстанавливается. С 25 июня были возобновлены рейсы по маршруту Барнаул — Симферополь компании «Северный ветер». А с начала июля действуют ежедневные рейсы:
- SU 1431. Барнаул (Аэрофлот) — Москва, вылет в 7.05,
- U6 652. Барнаул (Уральские авиалинии) — Москва, вылет в 07.30,
- S7 2602. Барнаул (S7 Airlines) — Москва, вылет в 08.05,
- N4 27. Барнаул (Северный ветер) — Симферополь, вылет в 09.35,
- S7 5314. Барнаул (S7 Airlains) — Новосибирск, вылет в 18.55.
А вот рейс из Барнаула в Анапу с вылетом в 22.45 пока приостановлен. К сожалению, рейсы из Барнаула в Санкт-Петербург авиакомпании пока не возобновили.
Кроме того, ожидаются в июле вылеты лайнеров авиакомпании «ИрАэро» в Сочи и Анапу. Они будут выполняться по плану в 1, 3 и 5 дни недели.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустит рейс в Симферополь — по 2 и 6 дням недели.
Информацию уточняйте в справочной аэропорта по телефону: 8 (3852) 543−009.
Дарья Зыкова.