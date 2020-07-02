Пока не густо. Какие рейсы уже открылись для пассажиров из аэропорта Барнаула

Барнаульский аэропорт постепенно восстанавливает свою работу. Altapress.ru выяснил какие рейсы уже выполняются из столицы Алтайского края и какие откроются в июле.

Напомним: ранее в барнаульской воздушной гавани были отменены многие рейсы на июнь из-за опасности распространения коронавируса. В частности, были прекращены авиасообщения большинства перевозчиков с Санкт-Петербургом, Москвой, Симферополем и Анапой.

Но постепенно выполнение авиаперевозок восстанавливается. С 25 июня были возобновлены рейсы по маршруту Барнаул — Симферополь компании «Северный ветер». А с начала июля действуют ежедневные рейсы:

SU 1431. Барнаул ( Аэрофлот) — Москва , вылет в 7.05,

Барнаул Аэрофлот) — Москва вылет в 7.05, U6 652 . Барнаул ( Уральские авиалинии) — Москва , вылет в 07.30,

. Барнаул Уральские авиалинии) — Москва вылет в 07.30, S7 2602. Барнаул ( S7 Airlines) — Москва , вылет в 08.05,

Барнаул S7 Airlines) — Москва вылет в 08.05, N4 27. Барнаул ( Северный ветер) — Симферополь , вылет в 09.35,

Барнаул Северный ветер) — Симферополь вылет в 09.35, S7 5314. Барнаул ( S7 Airlains) — Новосибирск , вылет в 18.55.

А вот рейс из Барнаула в Анапу с вылетом в 22.45 пока приостановлен. К сожалению, рейсы из Барнаула в Санкт-Петербург авиакомпании пока не возобновили.

Кроме того, ожидаются в июле вылеты лайнеров авиакомпании «ИрАэро» в Сочи и Анапу. Они будут выполняться по плану в 1, 3 и 5 дни недели.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустит рейс в Симферополь — по 2 и 6 дням недели.

Информацию уточняйте в справочной аэропорта по телефону: 8 (3852) 543−009.

Дарья Зыкова.