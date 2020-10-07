Покажите банкирам язык. Как следует брать кредит, чтобы на вас не повесили страховку

Пандемия и серьезные экономические потрясения привели к тому, что существенный процент россиян оказался закредитованным по самые уши. Люди, теряя доходы, брали в долг, чтобы хватало на пропитание, перекредитовывались и постепенно подошли к последней черте. Такая ситуация привела к тому, что только в августе объем проблемных займов вырос на 570 млрд рублей . При этом объем просроченных потребительских кредитов достиг рекордных отметок.

Тем не менее, россияне продолжают брать кредиты, хотя им нужно всего лишь понять, как следует взаимодействовать с кредитными организациями, чтобы не оставить там последние штаны. Altapress.ru подготовил серию экспертных материалов, в которых простым языком расскажем вам о том, как правильно брать кредит, как избавиться от просроченного займа, и что предпринять, когда дело уже дошло до коллекторов.

Для начала совместно с юридической компанией «Право Групп» разбираемся, как избавиться от дополнительных затрат по кредиту — страховки и прочих услуг, которые пытается навязать банк.

Правило 1. Банк не имеет права навязать страховку

У нас ни в одном банке нет конкретной установки о том, что взять страховку — это обязательное условие при оформлении кредита. Но банковские специалисты обязательно будут говорить вам об этом при заключении договора. Менеджер, который продает страховку, получает определенный процент — нужно понимать, что это его работа. Он просто заточен на то, чтобы навязать вам кредит и страховку.

Кроме того, банку на самом деле будет спокойнее, если в случае смерти заемщика, возмещение кредита будет идти со стороны страховой компании. А за ее услуги пусть лучше сразу заплатит заемщик. Но обязать вас заключить страховку банкиры не имеют права, и вы можете смело от нее отказываться.

Банк. altapress.ru

Правда, нужно понимать, что в таком случае отказ банка в предоставлении вам кредита не будет незаконным. Банк сам принимает решение отказывать вам или нет. Другими словами, вы ничего не сможете сделать с тем, что вам не одобрили кредит на основании отказа от страховки.

Отказали в одном банке? Идите в другой и сразу заявите о своей позиции: «Нет, мне страховка не нужна, и со страховкой кредит брать не буду». Здесь уже решает банк, соглашаться или нет. Но сказать что-то такое, после чего банк будет обязан выдать кредит без страховки — такого волшебного слова нет.

Правило 2. Читайте внимательно договор

Помимо беседы в банке со специалистом, мы должны четко смотреть, что написано в кредитном договоре.

В большинстве случаев в юридическую компанию приходят на консультацию люди, которые не имеют ни малейшего представления о том, что прописано у них в кредитном договоре. Они, к примеру, думают, что ежемесячный платеж составляет намного меньше, чем указано в кредитном договоре. Мы говорим: «У вас 5 тысяч ежемесячный платеж». На что нам отвечают: «Нет-нет, мне сказали по 3500 можно платить». А если платить по 3500, то это уже просрочка, что негативно сказывается на вашей кредитной истории.

Кредит. Кошелек. СС0

Поэтому просто терпеливо и внимательно читайте договор. При этом учтите, что банковский клерк делает все возможное, чтобы вы подписали документ как можно скорее. Полагаться только на его слова весьма неразумно.

Как минимум, все, что вам говорит менеджер, просите показать в документе. Он, к примеру, может сказать, что для вас ставка 19% годовых. Требуйте это показать в договоре. Учтите, что иногда сумма страховки включается в общую сумма кредита. И вы заплатите проценты еще и со страховки.

Правило 3. Точно узнайте размер страхового тарифа

Стоит добавить, что для каждого продукта страхования должна действовать своя ставка. Главное — она не должна превышать 5% от суммы кредита, если мы говорим о страховании жизни и здоровья потребителя.

Если ставка больше 5%, не соглашайтесь на нее.

Кредит. СС0

Правило 4. За возврат страховки вам ничего не будет

К примеру, вам срочно нужны деньги. Наш совет — не отказывайтесь от страховки сразу, чтобы получить кредит без особых проблем. Просто нужно знать, что в течение 14 дней либо с помощью юриста, либо самостоятельно вы можете вернуть эти деньги. Для возврата необходимо обратиться в страховую компанию, просто написав заявление.

Только делать это нужно вовремя. Не следует бояться того, что из-за отказа и возврата для вас повысится процент по кредиту — это сегодня весьма популярная страшилка. Менеджеры и сотрудники банков, уже зная, что заемщики стали умнее и юридически грамотнее, принялись пугать клиентов. Они наседают на вас, что если вы вернете страховку, то повысится и процент по кредиту. Запомните: отказ не может являться условием кредитного договора.

Правило 5. Как вернуть страховку

Нужно понимать, с какой страховой компанией у вас заключен договор. Зайдите на сайт организации, посмотрите общие и индивидуальные условия всех страховых продуктов. Там чаще всего есть информация, каким образом можно будет подать заявление на расторжение договора о страховании и на возврат денежных средств — это все в интернете легко можно найти.

Стоит понимать, что в тех документах, которые вам дали при заключении кредита, не будет информации о расторжении страхового договора, а на сайте ее можно отыскать. Да, это непросто: в некоторых страховых организациях эту информацию прячут очень глубоко. Но она там есть.

Кредит. Документы. Платеж. СС0

В крайнем случае вам могут помочь юридические консультации, они по большому счету оказываются бесплатно. Специалисты подскажут как это сделать, либо где это найти.

Правило 6. Страховку выдала страховая компания , а не банк

Суетиться ни в коем случае не нужно. Многие люди получают страховку и пишут заявление в банк на возврат страхового взноса, это большая ошибка — банк не заключал с вами договора о страховании, договор заключала страховая компания. Это другая организация, другое юрлицо. И обращаться за возвратом нужно именно к ним, чаще всего через «Почту России», потому что все головные офисы этих компаний находятся не в Барнауле, а в Москве, Санкт-Петербурге и так далее.

Правило 7. Не полагайтесь исключительно на информацию с сайта , читайте закон

На нашей практике мы неоднократно натыкались на определенные сайты, которые, скорее всего, делают страховые организации, где прописан полный бред о расторжении страхового договора. Потому что факт возврата денег возможен только в том случае, если будут требования именно о расторжении договора. В документах на некоторых сайтах есть информация о том, что расторжения договора ни в коем случае нельзя требовать — это ошибка.

Не исключено, что сами страховые компании специально делают такие сайты, чтобы к ним неправильно обращались. Это приводит к тому, что граждане требуют не то, что нужно в заявлении, не ту информацию указывают, которая необходима для возврата денег. У потребителя проходит срок для возврата, потом компания отвечает, дескать, извините, но то, что вы просили, не подходит, если вы хотите вернуть деньги. 14 дней уже пролетели, возврат невозможен.

Кредит. СС0

Правило 8. Можно ли вернуть страховку при досрочном погашении кредита

В случае досрочного погашения кредита, но после того, как прошли 14 дней с даты заключения договора, вернуть деньги, уплаченные за страхование, к сожалению, не получится.

Может показаться кому-то, что это неправильно. Дескать, расчет возврата денег должен производится с учетом уже использованного времени страхования, как это работает, например, с ОСАГО. Допустим, заемщик взял кредит на год, но погасил в течение 6 месяцев, в таком случае страховая компания должна вернуть деньги за полгода. Но к несчастью, в нашем законодательстве такое не предусмотрено.

Запомните, есть лишь 14 дней, в течение которых вы можете вернуть полную стоимость страховки.

Правило 9. Банк может разозлиться и передать ваш долг третьим лицам

А вот это — правда. К нам приходят очень много людей, в отношении которых произошла переуступка прав требований.

Банк. GotCredit , CC BY-SA 2.0 , part from original

В случае, если лицом допущена была просрочка или невозврат денег по той или иной причине, у банка есть возможность передать этот долг третьим лицам, уступить право требования по этому кредиту другой организации, даже не имеющей лицензию в банке.

Это может быть, как физическое лицо, так и юридическое — организация выкупает ваш долг. С этим вы ничего не сделаете, банк имеет на это полное право при возникновении просрочки по кредиту.

Банк делает это для того, чтобы не заниматься взысканием через суды. Ему проще уступить право требования за определенную плату, получить деньги, а какая-то другая организация будет выбивать долги с вас. И на это вы никак не повлияете.

Правило 10. В договор могут затесаться дополнительные услуги

Помимо страховки есть дополнительно навязанные услуги в виде бонусов: они не такие дорогие, переплата составляет по 5−10 тыс. Причем это заранее будет внесено в общую сумму кредита, и вы будете должны не 200 тыс. рублей, как получили на руки получили, а 220. А еще плюс страховка на 30 тыс. Итого выйдет уже 250. А с учетом процентов — все 350 тыс. рублей, хотя вы брали всего 200.

Кредит. Бумаги. СС0

К таким дополнительным услугам относятся, к примеру, банковские юридические услуги. При заключении договора вам даже выдадут специальные сертификаты. Но поймите: вы платите 5−10 тыс. рублей за то, чтобы юристы банка в дальнейшем якобы бесплатно консультировали вас по телефону по всем вопросам.

Как правило банк просит вас поставить подпись в распоряжении, вам открывают счет при получении кредита, туда зачисляют определенную сумму денег, куда входит и сумма, выданная вам на руки, плюс страховка и дополнительные услуги.