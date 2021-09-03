Покупать или нет. Какие российские товары оказались самыми некачественными

В черном списке оказалась школьная форма. Как сообщают Известия со ссылкой на Протасова, часто ткань в ней не соответствует маркировке, «не дышит» и не пропускает влагу.
Еще один некачественный продукт — пельмени.
«Пельмени — сложный продукт. Он смесовый, требует особых режимов хранения, не самый простой в производстве. В этой категории высока доля нарушений», — цитирует издание эксперта.
Третьим в топе некачественных стал мед. По словам Максмима Протасова, в меде, который производят в России сейчас, высокий уровень антибиотиков. Причина этому — неправильное лечение пчел.
«Серьезную работу по этому поводу проводят Минсельхоз и Россельхознадзор, чтобы привить пасечникам навыки правильного лечения пчелы. Так как их в стране много, это непростая работа, но мы ее активно проводим», — уточнил глава Роскачества.