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Потребитель

Покупать или нет. Какие российские товары оказались самыми некачественными

Глава Роскачества Максим Протасов перечислил социально значимые товары с самым низким качеством. Рассказываем, что и почему чиновник не рекомендует покупать. Спойлер: в списке есть пельмешки.

Продукты. Цены. Магазин.
Продукты. Цены. Магазин.
unsplash.com
1 Школьная форма

В черном списке оказалась школьная форма. Как сообщают Известия со ссылкой на Протасова, часто ткань в ней не соответствует маркировке, «не дышит» и не пропускает влагу.

2 Пельмени

Еще один некачественный продукт — пельмени.

Пельмени. На бийском предприятии &quot;Мясная тележка&quot;.
Пельмени. На бийском предприятии «Мясная тележка».
Дмитрий Лямзин

«Пельмени — сложный продукт. Он смесовый, требует особых режимов хранения, не самый простой в производстве. В этой категории высока доля нарушений», — цитирует издание эксперта.

3 Мед

Третьим в топе некачественных стал мед. По словам Максмима Протасова, в меде, который производят в России сейчас, высокий уровень антибиотиков. Причина этому — неправильное лечение пчел.

Мёд. Мед
Мёд. Мед
СС0

«Серьезную работу по этому поводу проводят Минсельхоз и Россельхознадзор, чтобы привить пасечникам навыки правильного лечения пчелы. Так как их в стране много, это непростая работа, но мы ее активно проводим», — уточнил глава Роскачества.

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