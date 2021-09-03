Покупать или нет. Какие российские товары оказались самыми некачественными

3 Мед

Третьим в топе некачественных стал мед. По словам Максмима Протасова, в меде, который производят в России сейчас, высокий уровень антибиотиков. Причина этому — неправильное лечение пчел.

Мёд. Мед СС0

«Серьезную работу по этому поводу проводят Минсельхоз и Россельхознадзор, чтобы привить пасечникам навыки правильного лечения пчелы. Так как их в стране много, это непростая работа, но мы ее активно проводим», — уточнил глава Роскачества.