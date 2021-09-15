Покупатели «Мария-Ра» помогли детям собраться в школу

С 27 июля по 5 сентября торговая сеть «Мария-Ра» проводила традиционную благотворительную акцию «Соберем детей в школу вместе». По итогам акции, собрано более 35 000 наименований школьных принадлежностей и канцтоваров на сумму 700 000 рублей!

Детские дома и Центры помощи, которые поддерживают детей из детских домов и малообеспеченных семей всегда нуждаются в любой помощи. Компания «Мария-Ра» проводит такую акцию не первый год, потому что не у всех желающих помочь есть возможность приехать в детские дома и передать канцелярию лично. Именно поэтому покупатели сети каждый год с удовольствием участвуют в акции, чтобы помочь деткам, которым это действительно нужно.

Для участия в акции «Соберем детей в школу» необходимо было купить любую канцелярию в магазинах «Мария-Ра» и положить товары в специальную корзину. Все товары, которые компания «Мария-Ра» собрала вместе со своими покупателями, распределены между детскими домам сибирского региона.

Ольга Малеванная , заместитель директора Центра помощи детям , оставшимся без попечения родителей «Жемчужина» г. Новосибирска:

— Спасибо большое компании «Мария-Ра» за сюрприз, который они нам приготовили сейчас, это канцтовары, конфеты, ребятам всегда это очень нужно. Учебный год у нас начался интересно, насыщено. У нас много старшеклассников, 10-классников даже. Из 60 детей все школьники. Поэтому канцелярские товары нам очень нужны.

МКУ «Центр помощи детям , оставшемся без попечения родителей , «Жемчужина» ( г. Новосибирск). Источник: архив компании «Мария-Ра»

Возможность помочь деткам, которые хотят учиться и получать пятерки, была у каждого. Всего в акции приняли участие более 36 000 покупателей!

Виктория Вигенина , покупатель из г. Новокузнецк:

— Об этой акции слышу уже несколько лет. Сама периодически покупаю и тетрадочки, и фломастеры ребятишечкам, когда захожу в Мария-Ра. Хочется, чтобы детки хорошо учились, чтобы было приятно и интересно.

МКУ «Детский дом «Ровесник» ( г. Новокузнецк). Источник: архив компании «Мария-Ра»

Собранные школьные принадлежности получили школьники из 85 детских домов и 3000 малообеспеченных семей. Канцелярия распределена между детским домами, школами-интернатами и малообеспеченными семьями через управления социальной защиты в 5 регионах Сибири 261 населенном пункте присутствия магазинов «Мария-Ра».

Спасибо, что не остаетесь равнодушными и помогаете нам делать добрые дела с «Мария-Ра»!