Покупатели «Мария-Ра» смогут подарить 10 докторам Сибири путевки в Горный Алтай

1 июня в «Мария-Ра» стартует масштабная акция — «Добрый доктор». Покупатели торговой сети во всех 5-и сибирских регионах присутствия смогут проголосовать за любимых докторов.

Цель акции: выразить благодарность представителям одной из самых главных профессий, привлечь внимание к огромной роли медицинских работников, которые спасают человеческие жизни и сохраняют самое ценное — здоровье.

Для того, чтобы отдать голос за любимого доктора, нужно совершить покупку в Мария-Ра на любую сумму и зарегистрировать промокод с чека на сайте www.maria-ra.ru, заполнив форму.

Итоги акции подведут в преддверии Дня медицинского работника — 17 июня. 10 докторов, набравших наибольшее количество голосов, получат подарок от компании и благодарных пациентов — путевку в Горный Алтай.

Акция «Добрый доктор» пройдет в 12-ый раз. В 2021 году в ней приняли участие покупатели из 261 населенного пункта, которые зарегистрировали более 175 000 тысяч голосов. Лидером прошлогоднего голосования стала Черданцева Елена Николаевна, медсестра-анестезиолог из Киселевска (Кемеровская область) — за нее был отдан 9 821 голос. Когда Елена Николаевна узнала, что стала бесспорным лидером голосования, она была очень удивлена и растрогана.

«Большое спасибо за доверие, рада, что оправдываю его. Обещаю, что буду и дальше выполнять свою работу так, чтобы за меня хотели проголосовать!», — поделилась своими чувствами победительница.

По итогам акции Елена Николаевна и девять ее коллег из разных городов и сел Сибири отдохнули в санатории в Белокурихе, доктора, не вошедшие в ТОП-10, получили от компании «Мария-Ра» памятные подарки. Всего покупатели «Мария-Ра» в 2021 году выразили благодарность и высоко оценили труд 1882 «добрых докторов» из Сибири.