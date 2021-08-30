Онлайн торговля стремительно набирает оборотов, а учитывая ситуацию последних нескольких лет в мире, и вовсе становится единым возможным способом ведения бизнеса. Причем растет процент как тех, кто теперь предпочитает покупать онлайн то, за чем раньше ходили в обычные магазины, так и покупателей дорогих, эксклюзивных товаров. В последнем случае речь о достаточно сложном сегменте с множеством нюансов и рисков для покупателя.

Правила безопасной покупки

Ключевой риск покупки любого товара в интернете — вероятность обмана. А если говорить о дорогостоящих вещах или услугах, такой риск возрастает в разы. Поэтому во втором случае нужно быть бдительным вдвойне.

Важнейшие правила безопасности:

Проверка подлинности интернет-магазина. Внимательно проверяйте URL-адрес, выбирайте сайты, поддерживающие безопасное соединение (HTTPS). Можно изучить информацию о продавце на крупных независимых порталах, например, Emporium, где собраны бесплатные промокоды большинства интернет-магазинов Украины. Внимательно читайте условия покупки, действие гарантии, таможенные правила. Избегайте предоплаты. Если речь идет, например, о дорогой мебели или эксклюзивной одежде, ответственный продавец всегда предложит покупателю возможность наложенного платежа и возврата. Используйте для банковских операций и покупок онлайн отдельный компьютер, отдельную электронную почту, не пользуйтесь общедоступным сетям Wi-Fi. Анализируйте обратную связь.

Когда речь идет о продаже дорогостоящих товаров, компании все чаще предлагают покупателю рассрочку или кредит. Здесь также важно внимательно изучить условия. Проверить информацию всегда можно на официальном сайте кредитора или с помощью того же Эмпориума, причем на последнем собраны также все актуальные скидочные купоны. Для примера, на странице https://emporium.com.ua/shops/monetka-ua пользователь найдет общую информацию о компании, а также актуальные промокоды Monetka.

Онлайн или оффлайн

Сегмент дорогостоящих товаров — одна из тех категорий, которая подтверждает, что оффлайн пока еще жив. Совершенно естественное желание потенциального покупателя, готового отдать за покупку немалые деньги, увидеть товар собственными глазами. Поэтому, покупая ту самую дорогую мебель, большинство скорее обойдет несколько магазинов, чем по фото сделает заказ в интернет-магазине.

Вместе с тем, оффлайновые магазины с каждым днем все больше отстают в плане механизмов формирования потребительской лояльности. И пандемия только помогла убедиться в том, что онлайн-ритейл, его инструменты и формат — серьезный вызов традиционным магазинам уже даже в сегменте дорогостоящих товаров.